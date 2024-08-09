Полиция призывает игнорировать фейковые sms-сообщения о "похоронах"

Пресс-служба полиции сообщает, что в последние часы многие граждане получили фейковые sms-сообщения, в которых содержится имя владельца телефона и "информация" о том, где он будет похоронен "на следующей неделе".

Очевидно, что такие сообщения рассылаются для того, чтобы вызвать среди населения панику во время войны. Полиция и национальный киберштаб занимаются поиском источника фейковых сообщений.

Граждан просят игнорировать эти сообщения, не отвечать на них и при возможности блокировать номера, с которых они были отправлены.

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