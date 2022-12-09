В туннеле к югу от Иерусалима автомобиль насмерть сбил двух рабочих – граждан Испании
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В ночь на пятницу, 9 декабря, на 60-й трассе около Ар Гило (к югу от Иерусалима) при движении в южном направлении автомобиль насмерть сбил в туннеле двух рабочих.
Погибли мужчины 43 и 50 лет, граждане Испании.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что тела рабочих лежали примерно в 30 метрах от автомобиля, получившего сильные повреждения. Парамедики были вынуждены констатировать смерть этих мужчин.
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Полиция проводит расследование.
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