В туннеле к югу от Иерусалима автомобиль насмерть сбил двух рабочих – граждан Испании

В ночь на пятницу, 9 декабря, на 60-й трассе около Ар Гило (к югу от Иерусалима) при движении в южном направлении автомобиль насмерть сбил в туннеле двух рабочих.

Погибли мужчины 43 и 50 лет, граждане Испании.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что тела рабочих лежали примерно в 30 метрах от автомобиля, получившего сильные повреждения. Парамедики были вынуждены констатировать смерть этих мужчин.

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Полиция проводит расследование.