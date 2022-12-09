Эффект Маоза, тактика Нетаниягу и надежды оппозиции. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

За считанные дни до истечения срока действия мандата на формирование правительства, полученного Биньямином Нетаниягу, глава "Ликуда", обратился к президенту государства и попросил продлить мандат еще на 14 дней. Нетаниягу мотивировал свою просьбу так: "Все партии, с которыми мы ведем переговоры, ставят условием формирование подробного соглашения".

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Это не я, – говорит Нетаниягу президенту. – Это они.

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И вряд ли можно было найти более яркую иллюстрацию того, что происходит в эти дни. Среди победителей царит если не уныние, то очевидная неудовлетворенность происходящим. Переговоры, которые начинались с уверенности, что правительство удастся представить с опережением всех графиков, забуксовали и продвигаются крайне медленно – совсем не так, как мнилось.

Сторонам кое-как удалось прийти к соглашению по распределению портфелей, причем это "кое-как" выглядит настолько неэстетично, чтобы не сказать неприглядно, что критика звучит не только со стороны оппозиции, но даже с экрана 14-го канала, который, кажется, готов поддерживать любое действие Нетаниягу.

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Расчленение министерства просвещения, ротация на посту министра финансов, появление дополнительных министерств – и это еще до завершения процесса формирования коалиции.

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Биньямин Нетаниягу и Ярив Левин, который от его имени вел переговоры, пошли к своей цели – достижению договоренности с коалиционными партнерами – путем наименьшего сопротивления. Они просто согласились почти на все требования, касающиеся министерств и полномочий.

"Мы не имели понятия, на что соглашаемся, когда отдавали Ави Маозу контроль за внеучебными школьными программами". Эти слова высокопоставленного представителя "Ликуда", процитированные журналисткой Дафной Лиэль, весьма характерны.

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Даже если глава партии "Ноам" Ави Маоз не является таким уж исчадием ада, каким его рисуют сегодня леволиберальные СМИ, было совершенно очевидно, что наделение этого маргинального политика реальными полномочиями, да еще к тому же "откушенными" у министерства просвещения и вторгающимися в сферу ценностного воспитания, вызовет шквал критики. Никто из тех, кто ведет переговоры – попросту говоря ни Нетаниягу, ни Левин – не остановились на секунду, чтобы задуматься о ближайших последствиях такого назначения. Они хотели лишь одного – как можно быстрее прийти к соглашению, давая как можно меньше серьезных обязательств. Какой-то отдел каких-то внеучебных программ. Маоз этого хочет? Маоз это получит.

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"Государство не обеднеет. Забирайте!" – было сказано в известном фильме. Государство, как мне кажется, действительно не сильно пострадает от реформ Маоза в минпросе, тем более учитывая тот факт, что окончательные решения по поводу того, какие программы преподаются в школах, а какие нет – будут приниматься не Маозом, а директорами школ и главами отделов образования муниципалитетов. Но это назначение открыло непаханное поле для критики в адрес еще не сформированного правительства, и главное – без какого-либо смысла.

Ави Маоз не нужен Биньямину Нетаниягу ни для коалиционной стабильности (64 мандата или 63 – особого значения не имеет), ни как проводник правой идеологии. Нетаниягу, кстати, как и Левин, в вопросах религии и государства, отношения к общине ЛГБТ и вопросам службы женщин в армии, гораздо ближе к Бени Ганцу нежели к Ави Маозу.

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Спешка и небрежность дорого обойдутся будущей коалиции. Назначение Маоза на должность ответственного за программы внеклассного обучения может стать той соломинкой, которая вкупе с бессмысленной препарацией министерств переломит спину верблюду. Хотя после победы на выборах право-религиозная коалиция выглядела убедительно и почти монолитно.

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В оппозиции почувствовали "запах крови" и бросились в атаку. Призыв премьер-министра Яира Лапида к главам муниципалитетов и местных советов не сотрудничать с Ави Маозом, помимо бессмысленности (что Лапид может им предложить?), крайне напоминает призывы к актам гражданского неповиновения. Когда из уст бывшего депутата и уже почти бывшего замминистра Яира Голана звучат призывы к неподчинению приказам будущего министра национальной безопасности ("Я призываю полицейских не выполнять приказы Бен-Гвира, если они будут касаться изменения правил открытия огня") – это мало кому интересно, тем более что в вопросе свободы действия полицейских Итамар Бен-Гвир пользуется колоссальной поддержкой. Но когда призывы к актам гражданского неповиновения звучат из уст все еще премьер-министра Яира Лапида – речь идет об очень проблематичной ситуации. Можно сколько угодно напоминать о том, как безответственно порой вела себя прошлая оппозиция, теперь претендующая на роль правящей коалиции. Но те, кто критиковали ее за неуважение к нормам государства, едва став оппозицией, сами взяли на вооружение эту практику.

Призывы к президенту государства не предоставлять Нетаниягу дополнительное время для формирования коалиции, призывы, звучавшие задолго до того, как Нетаниягу обратился к президенту – не менее проблематичны. "Нетаниягу просит время не для того, чтобы вести переговоры, а для того, чтобы утверждать законы, которые необходимы Арье Дери, так как он не верит ни одному слову Нетаниягу", – сказал в эфире "Кан РЭКА" депутат Гилад Карив ("Авода"). Даже если бы это было так, а это не так, закон не регламентирует причины, по которым глава государства может (не обязан, но может) предоставить политику, формирующему правительство, дополнительные 14 дней. Попытки Гидеона Саара, Мерав Михаэли и других оказать давление на президента – не более чем манипуляция. Вряд ли на нее поведется опытный Ицхак Герцог.

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Первый экзамен оппозиции ожидается в ближайшие выходные – в пятницу и субботу – когда парламентские и внепарламентские движения готовят акции протеста. Не до конца понятно – против чего они будут направлены, учитывая, что правительство еще не создано. Но на этой неделе Яир Лапид пообещал Биньямину Нетаниягу: "Вы еще ничего не видели, мы только начинаем!"

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Пока оппозиция атакует правительство, которого нет, "Ликуд" демонстрирует коалиционные соглашения. Которых нет.

С "Ноам" и ШАС все более или менее согласовано, хотя в политической системе убеждены, что Нетаниягу найдет вскоре удобный повод, чтобы уволить Ави Маоза. Но с "Оцма Иегудит" и "Яадут а-Тора" разногласий много, и они далеки от того, чтобы быть косметическими.

Дважды за последнюю неделю у Нетаниягу были крайне напряженные, чтобы не сказать недоброжелательные беседы с лидерами партий будущей коалиции. Оба раза разговоры шли на повышенных тонах. Первым "неудобным" для Нетаниягу собеседником стал глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир.

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"Оцма Иегудит" была первой партией, подписавшей соглашение о распределении должностей и портфелей. Одни ликовали, другие горевали, но соглашение было подписано, и все как-то забыли, что портфели это, конечно, многое, но не всё. Совсем не всё. И Нетаниягу, и Бен-Гвир понимают это, и сразу после подписания договора о портфелях начался диалог о программе правительства. И тут выяснилось, что общие слова – это прекрасно, но Нетаниягу не готов на продвижение закона об иммунитете для солдат и полицейских. "Бен-Гвир отлично понимает, что нигде в мире нет абсолютного иммунитета для сотрудников силовых структур. Такой закон проблематичен со всех точек зрения", – говорят в "Ликуде". Еще одной точкой преткновения стало требование будущего министра национальной безопасности получить полномочия по изменению правил открытия огня. Нетаниягу на такое не готов, и ясно дал это понять Бен-Гвиру. Тот, однако, не смутился. "Мы пришли в политику не за должностями и постами. Нам необходимы средства для реализации своей идеологии", – сказал Бен-Гвир на заседании фракции. Депутаты от "Оцма Иегудит" в закулисных беседах говорят о том, что Нетаниягу дал задний ход и, по сути, берет назад все договоренности. На этом фоне Бен-Гвир потребовал предоставить ему право вето при голосовании на межминистерской комиссии по законодательству. В настоящий момент нет продвижения на переговорах.

Вторая непростая беседа была у Нетаниягу с депутатом Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), который занимает второе место в списке своего блока, однако всячески подчеркивает, что лидер блока Ицхак Гольдкнопф слишком неопытен, чтобы вести переговоры. На заседании фракции Гафни то и дело поправлял формулировки Гольдкнопфа, а на переговорах с Нетаниягу именно глава "Дегель а-Тора" представляет единый блок. Главной проблемой на переговорах является закон о призыве. Ультраортодоксы настаивают на его утверждении в такой форме, которая по сути освободит от службы всех учащихся йешив. Для того, чтобы этот закон не был отменен БАГАЦем, в "Яадут а-Тора" требуют уже в первые недели работы коалиции провести закон о преодолении вето БАГАЦа большинством в 61 голос. Нетаниягу возражает и против внесения в коалиционные соглашения такого закона о призыве, и против закона о преодолении вето БАГАЦа. Более всего Нетаниягу хотел бы подписать со всеми "жидкие" коалиционные соглашения, а потом уже договариваться. Гафни, который в Кнессете с 1988 года (столько же лет, сколько и Нетаниягу, только, в отличие от лидера "Ликуда", он тайм-аутов от политики не брал), знает все трюки и комбинации. Он ясно и четко дал понять Нетаниягу, что на компромиссы в вопросе закона о призыве он не пойдет, и это привело Нетаниягу в ярость. "Из-за тебя не будет правительства!" – по словам очевидцев, кричал глава "Ликуда".

Крики не приблизили стороны к взаимопониманию. Не исключено, что на переговорах с "Оцма Иегудит" и "Яадут а-Тора" Нетаниягу ведет себя как опытный шахматист в плохой позиции: он тянет время, делает тактические шаги, сознательно создает цейтнот, чтобы в последний момент, когда будет необходимо принимать решения, вынудить контрагента ошибиться или пойти на компромисс. Далеко не очевидно, что эта тактика будет иметь успех. В настоящий момент очень многое зависит от президента Герцога. Вряд ли можно с уверенностью предполагать, каким будет ответ президента, однако скорее всего этот аристократ не захочет ломать устоявшиеся хоть и не записанные в закон традиции. Нетаниягу, я полагаю, получит две недели.

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Щедро поделившись портфелями и должностями с будущими коалиционными партнерами, Биньямин Нетаниягу приступил к беседам с ликудниками. Это хорошо знакомое будущему премьер-министру поле боя, где он гораздо более охотно делится должностями с теми, кто ему угрожает бунтом, чем с теми, кто гарантирует лояльность. В 2015 году Давид Амсалем уже был в оппозиции к Нетаниягу в связи с вопросом о репатриации членов общины фалашмура. Глава "Ликуда" отнюдь не скучает по тем дням. Так возникла мысль назначить Амсалема спикером Кнессета. Не самое очевидное назначение, учитывая, что спикер должен быть фигурой, обладающей авторитетом не только в своей партии. Однако для Нетаниягу сейчас главное ликвидировать очаги сопротивления. И Амсалем на посту спикера – шаг в эту сторону.

Бессмысленно сейчас спекулировать по поводу назначений остальных депутатов. Упомянем лишь два имени. Исраэль Кац все еще требует министерство иностранных дел и возмущен тем, что в окружении Нетаниягу говорят о его согласии на пост министра экономики. "Или МИД, или ничего", – заявил Кац в беседах с приближенными. Шансы на получение им МИДа невысоки.

Юлий Эдельштейн, судя по всему, не станет министром. 8 декабря он встречался с Биньямином Нетаниягу, однако встреча плодов не принесла. Те посты, на которые Эдельштейн готов (минздрав, минпрос), ему не предлагают, а в тех, что ему предлагают, он не заинтересован. В 37-м правительстве Израиля по-видимому не будет русскоговорящих министров.

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В будущей оппозиции явно воспрянули духом. Почти не проходит дня без того, чтобы кто-то из "Ликуда", "Ционут Датит" или ультаортодоксальных партий не делал заявления, которое буквально приглашает блок противников Нетаниягу реагировать. "Они еще даже правительство не создали и неизвестно, создадут ли", – сказал мне на этой неделе один из депутатов фракции НДИ. Атмосфера на заседании этой фракции была боевой. Поимом прочего, Авигдор Либерман отверг информацию, опубликованную журналистом Амитом Сегалем, согласно которой после утверждения бюджета он собирается покинуть политику. "Даже если будет утвержден не двухгодичный, а трехгодичный бюджет, я останусь в политике и продолжу работать", – заявил Либерман и назвал Сегаля "главой журналистской ячейки бибистов".

В "Махане Мамлхати" также продолжают готовиться к битвам. Высокопоставленный представитель партии сказал мне на этой неделе, что разногласия с "Еш Атид" постепенно себя изживают. "Нам надо работать вместе, дел хватает", – заявил мой собеседник.

Предстоящая неделя обещает быть очень напряженной. Смена спикера, обсуждение "закона Дери", "закона Бен-Гвира". В блоке противников Нетаниягу естественно готовят филибастер, чтобы по возможности затянуть обсуждение. 18 декабря начинается праздник Ханука (и заканчивается чемпионат мира по футболу). Новое правительство, скорее всего, будет приведено к присяге ближе к концу ханукальной недели. Если это вообще произойдет.