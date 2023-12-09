adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 16°
Тель-Авив:
17 - 20°
Эйлат:
17 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.698 ₪ 3.989 ₪
Иерусалим:
11 - 16°
Тель-Авив:
17 - 20°
Эйлат:
17 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В возрасте 72 лет умерла Лариса Герштейн

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В возрасте 72 лет умерла Лариса Герштейн
    Передача "Детский недетский вопрос"

    В субботу, 9 декабря, в возрасте 72 лет скоропостижно умерла Лариса Герштейн – певица и радиоведущая, бывший вице-мэр Иерусалима, супруга правозащитника и журналиста Эдуарда Кузнецова.

    Дата похорон уточняется.

    Лариса Герштейн родилась 20 августа 1951 года в Киргизии (СССР). Ее отец, кинооператор и режиссер Иосиф (Юз) Герштейн, был родом из Киева, работал на Фрунзенской киностудии. Семья матери была сослана в Киргизию в 1940 году из Западной Украины. Родители Ларисы жили во Фрунзе, в 1961 году семья переехала в Ленинград. Лариса окончила химический факультет Ленинградского педагогического института.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    В 1975 году репатриировалась в Израиль вместе с родителями. Некоторое время работала в Хайфском Технионе.

    В 1990 году вышла замуж за Эдуарда Кузнецова. Работала вместе с мужем на радиостанции "Свобода".

    С 1993 по 2003 год была заместителем мэра Иерусалима.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    Лариса была известна как певица, исполнявшая песни на разных языках – русском, иврите, идиш, ладино, английском, испанском, цыганском. Регулярно выступала с концертами. Была основателем Фонда Окуджавы в Израиле и председателем Комитета в защиту демократии и прав человека.

    Жила вместе с мужем в поселке Моца Илит, около Иерусалима.

    Интервью с Ларисой Герштейн в журнале "Алеф" (2023 год, беседовала Элла Митина)

    adv_16 incontent_3

    adv_17 m_ar_3

    Разговор с Ларисой Герштейн в передаче "Детский недетский вопрос" (2018 год, беседовал Дмитрий Брикман)

    adv_18 rimma_dw_d
    adv_19 rimma_dw_m
    adv_20 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Декабря 2018
    В Иерусалиме в возрасте 99 лет умер Юз Герштейн
    // https://www.newsru.co.il/ // Культура // 17 Августа 2018
    "Повезло родиться еврейкой". Лариса Герштейн отвечает на детские вопросы
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1
    adv_24 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:31 Бойцы батальона 931 бригады "Нахаль" ликвидировали группу террористов в лагере беженцев Джабалия
    18:51 64-й день войны в Израиле. Хронология событий
    18:34 ЦАХАЛ сообщил о гибели пяти военнослужащих
    18:24 В возрасте 72 лет умерла Лариса Герштейн
    17:58 Силы 98-й дивизии и ВВС ЦАХАЛа ведут бои в Хан-Юнисе
    17:14 ВВС ЦАХАЛа атаковали оперативный штаб "Хизбаллы" в южном Ливане
    16:47 Суд в Мичигане приговорил подростка, устроившего стрельбу в школе, к пожизненному заключению
    16:28 Реабилитационный отдел минобороны: с 7 октября более 2000 солдат и полицейских признаны инвалидами
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom