В возрасте 72 лет умерла Лариса Герштейн

В субботу, 9 декабря, в возрасте 72 лет скоропостижно умерла Лариса Герштейн – певица и радиоведущая, бывший вице-мэр Иерусалима, супруга правозащитника и журналиста Эдуарда Кузнецова.

Дата похорон уточняется.

Лариса Герштейн родилась 20 августа 1951 года в Киргизии (СССР). Ее отец, кинооператор и режиссер Иосиф (Юз) Герштейн, был родом из Киева, работал на Фрунзенской киностудии. Семья матери была сослана в Киргизию в 1940 году из Западной Украины. Родители Ларисы жили во Фрунзе, в 1961 году семья переехала в Ленинград. Лариса окончила химический факультет Ленинградского педагогического института.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

В 1975 году репатриировалась в Израиль вместе с родителями. Некоторое время работала в Хайфском Технионе.

В 1990 году вышла замуж за Эдуарда Кузнецова. Работала вместе с мужем на радиостанции "Свобода".

С 1993 по 2003 год была заместителем мэра Иерусалима.

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_2

Лариса была известна как певица, исполнявшая песни на разных языках – русском, иврите, идиш, ладино, английском, испанском, цыганском. Регулярно выступала с концертами. Была основателем Фонда Окуджавы в Израиле и председателем Комитета в защиту демократии и прав человека.

Жила вместе с мужем в поселке Моца Илит, около Иерусалима.

Интервью с Ларисой Герштейн в журнале "Алеф" (2023 год, беседовала Элла Митина)

adv_16 incontent_3

adv_17 m_ar_3

Разговор с Ларисой Герштейн в передаче "Детский недетский вопрос" (2018 год, беседовал Дмитрий Брикман)