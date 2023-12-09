В возрасте 72 лет умерла Лариса Герштейн
В субботу, 9 декабря, в возрасте 72 лет скоропостижно умерла Лариса Герштейн – певица и радиоведущая, бывший вице-мэр Иерусалима, супруга правозащитника и журналиста Эдуарда Кузнецова.
Дата похорон уточняется.
Лариса Герштейн родилась 20 августа 1951 года в Киргизии (СССР). Ее отец, кинооператор и режиссер Иосиф (Юз) Герштейн, был родом из Киева, работал на Фрунзенской киностудии. Семья матери была сослана в Киргизию в 1940 году из Западной Украины. Родители Ларисы жили во Фрунзе, в 1961 году семья переехала в Ленинград. Лариса окончила химический факультет Ленинградского педагогического института.
В 1975 году репатриировалась в Израиль вместе с родителями. Некоторое время работала в Хайфском Технионе.
В 1990 году вышла замуж за Эдуарда Кузнецова. Работала вместе с мужем на радиостанции "Свобода".
С 1993 по 2003 год была заместителем мэра Иерусалима.
Лариса была известна как певица, исполнявшая песни на разных языках – русском, иврите, идиш, ладино, английском, испанском, цыганском. Регулярно выступала с концертами. Была основателем Фонда Окуджавы в Израиле и председателем Комитета в защиту демократии и прав человека.
Жила вместе с мужем в поселке Моца Илит, около Иерусалима.
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