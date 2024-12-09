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Израиль

Либерман о падении режима Асада в Сирии: "Наша разведка опять ничего не знала"

Авигдор Либерман
НДИ
время публикации: 09 декабря 2024 г., 14:25 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 14:25

В понедельник, 9 декаября, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне продлила срок действия повесток для резервистов, а коалиция продвигает закон об уклонении от службы. Это возмутительно".

Комментируя события в Сирии, Либерман сказал: "Мы все рады что режим Асада рухнул. Но наша разведка опять ничего не знала и не видела. Я призываю нашу разведку открыть глаза и следить за происходящим".

"Иран не оставил планов по развитию своей ядерной программы. Хуситы получают помощь от Ирана. Надо быть бдительными. Нельзя ждать, пока по нам нанесут удар и пока Иран получит ядерное оружие. Их надо опередить, надо нанести сокрушительный удар. Не полработы, а самый мощный удар", – заявил лидер НДИ.

Израиль
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