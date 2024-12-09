Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9.12.2024: операции в Шхеме и Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 декабря действовали около Дженина (в Яабаде), в Шхеме (в Балате), в Калькилии, около Рамаллы (в Сильуаде, Кибии), около Бейт-Лехема (в Джанате аль-Арудже), около Хеврона (в Аль-Фауаре, Уади аль-Харии).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 декабря.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.