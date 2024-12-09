Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 9 декабря, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 10-17 градусов, в Тель-Авиве – 13-23, в Хайфе – 14-21, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 11-22, в Мицпе-Рамоне – 11-19, на побережье Мертвого моря – 16-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-22, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-21, на Голанских высотах – 11-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду – температура немного повысится, облачно. В четверг ожидается понижение температуры.