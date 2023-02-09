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    В Израиле

    Бен-Гвир сделал выговор полиции за то, что она "не справилась с анархистами в Иерусалиме"

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    Бен-Гвир сделал выговор полиции за то, что она
    Yonatan Sindel/Flash90

    Около 400 человек принимали участие в акции протеста против юридической реформы, состоявшейся вечером 9 февраля в Иерусалиме.

    Акция началась на улице Аза, недалеко от дома, ставшего резиденцией главы правительства Биньямина Нетаниягу. Здесь была демонстрантами сожжена как минимум одна автомобильная шина, а также произошло столкновение с правыми активистами, среди которых был Моше Мирон, державший плакат "Левые предатели".

    С улицы Аза демонстранты прошли к Парижской площади, где произошел еще один инцидент: водитель направил на демонстрантов автомобиль и остановился только после того, как офицер полиции выхватил пистолет, готовясь выстрелить в воздух.

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    С площади участники протеста направились на улицу Яффо, и пытаясь обогнуть полицейское заграждение, зашли на рынок Махане-Иегуда, где произошла еще одна стычка. Посетители рынка бросали в митингующих "водяные бомбочки" и бутылки с водой.

    На улице Яффо произошло стычка с полицией после того, как несколько человек попытались перекрыть трамвайные пути.

    Полиция сообщила о задержании двух манифестантов.

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    Вечером 9 февраля министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вызвал для разъяснительной беседы начальника полиции Иерусалимского округа, заявив, что его подчиненным "не удалось справиться с анархистами". Бен-Гвир назвал инциденты с сожжением автомобильных шин, перекрытием дорог "чрезвычайно серьезными инцидентами".

    В то же время пресс-служба правоохранительных органов передала, что гендиректор полиции Коби Шабтай поддержал полицейских столичного округа и их начальника, Дорона Турджемана, похвалив их за твердость и осмотрительность при принятии решений в отношении нарушителей порядка.

    Пресс-служба полиции также отметила, что Коби Шабтай выразил сожаление по поводу того, что разбор действий полицейских происходит публично в то время, когда сами сотрудники полиции еще выполняют свою работу. Он напомнил, что обычно разбор ошибок происходит на оперативном совещании после окончания операции.

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