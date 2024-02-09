Бедуин из Негева пробрался в Газу, вступил в ХАМАС, а после начала войны вернулся в Израиль

В пятницу, 9 февраля, в окружном суде в Беэр-Шеве были предъявлены обвинения 26-летнему Джумаа Абу Ганиме (Джумаа Ибрагиму Абу Аниме, считавшемуся пропавшим без вести с 2016 года) из бедуинской деревни Аль-Асам (Негев), являвшемуся боевиком ХАМАСа.

Согласно тексту обвинительного заключения, Джумаа Абу Ганима в 2016 году пересек границу с сектором Газы, вступил в контакт с боевиками ХАМАСа и объявил, что хочет воевать против Израиля в рядах "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) и стать "шахидом". Он был задержан спецслужбами ХАМАСа, его допрашивали (на допросе он детально рассказал о расположении баз ЦАХАЛа на юге Израиля), в течение трех месяцев его держали под стражей, но затем, убедившись в его "благонадежности", отправили в лагерь ХАМАСа для прохождения военной подготовки. Позже Абу Ганима "повышал квалификацию" в тренировочном лагере "Нухбы" (спецназа ХАМАСа). В частности, его готовили к городским боям и захвату военных постов. По данным следствия, Абу Ганима также прошел особую подготовку с целью заброски его обратно в Израиль, где он должен был готовить террористов среди арабов из криминальных кланов, а также должен был призваться в ЦАХАЛ с целью шпионажа и передачи информации ХАМАСу. Но в итоге Джумаа Абу Ганима в 2021 году оказался в тюрьме ХАМАСа, его приговорили к двум годам заключения за несоблюдение наложенных на него ограничений.

adv_12 incontent_1

7 декабря 2023 года в результате обстрела ЦАХАЛа была разрушена стена тюрьмы ХАМАСа, в которой содержался Абу Ганима. Он, как и другие заключенные, сбежал. Через три дня он перебрался на территорию Израиля, где был задержан.

adv_13 m_ar_1

Джумаа Абу Ганима обвиняется в сговоре с целью помощи врагу в войне против Израиля, оказании помощи врагу, предоставлении информации врагу с намерением нанести ущерб безопасности государства Израиль, членстве в террористической организации, подготовке в террористических целях, вооруженных действиях в террористических целях, а также в незаконном пересечении границы.