Слабые звенья коалиции: от Айзенкота до Бен-Гвира. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

В понедельник, 5 февраля, должны были состояться две пресс-конференции. Министр обороны Йоав Галант и министр Бени Ганц объявили о намерении выступить с заявлениями для прессы. Причем должны были сделать это в одно и то же время. Когда недоразумение обнаружилось, Ганц, который анонсировал пресс-конференцию вторым, сначала перенес ее на несколько часов, а затем и вовсе отложил на следующий день. Этот маленький курьез дал повод главе НДИ Авигдору Либерману вновь констатировать несогласованность действий кабинета военных действий. Вряд ли нескоординированность двух канцелярий сама по себе свидетельствует о том, как принимаются более серьезные решения. Однако она точно проиллюстрировала общую атмосферу, царящую сегодня там, где принимаются судьбоносные решения.

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Сделка с ХАМАСом и разногласия в кабинете

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По мере продвижения военных действий и развития переговоров по возможной сделке с ХАМАСом все более ясными становятся разногласия в кабинете военных действий. Уже несколько недель назад обозначились противоречия между министрами Ганцем и Айзенкотом ("Махане Мамлахти") с одной стороны и премьер-министром Нетаниягу и министрами Галантом и Дермером с другой. Глава правительства, и он в очередной раз подчеркнул это в своем выступлении 7 февраля, настроен на продолжение войны, ставя во главу угла необходимость свержения власти ХАМАСа в Газе и ликвидации его инфраструктуры. Нетаниягу не забывает подчеркивать при этом, что такие действия приближают и возможное освобождение заложников, однако дилемма, которую многие пытались не видеть или делать вид, что не видят, на протяжении четырех месяцев, становится все более ясной и очевидной. Приоритеты правого фланга кабинета отличаются, по крайней мере, в том, что касается тактики, от приоритетов центристов. Гади Айзенкот открыто заявил на одном из заседаний кабинета, что "необходимо прекратить обманывать себя". "Прежде всего освободить похищенных, даже ценой остановки военных действий, а затем разгромить ХАМАС", – сказал он.

Однако линия политического противостояния проходит в последние дни не только между "Махане Мамлахти" и "Ликудом". Тон Бени Ганца и Гади Айзенкота все сильнее разнится. Если Ганц и его окружение по-прежнему настроены на продолжение сотрудничества с "Ликудом" и на пребывание в коалиции, со стороны Айзенкота звучит все больше недовольства тем, в какую сторону развиваются военные действия, а в первую очередь, отсутствием прогресса на переговорах по сделке и неясностью планов премьер-министра на "будущий день" после войны в Газе. Айзенкот, как и остальные члены кабинета военных действий, не считает приемлемыми требования ХАМАСа, однако он не скрывает своего мнения о том, что ответ Нетаниягу был слишком резким и однозначным. К этому добавляется и общее недовольства Айзенкота происходящим – от нападок Бен-Гвира на американскую администрацию без какого-либо серьезного ответа со стороны Нетаниягу, до публичных заявлений представителей "Тиква Хадаша" (все еще партнеров Ганца и Айзенкота по блоку "Махане Мамлахти") о неприемлемости для них идеи создания Палестинского государства. Айзенкот видит, как блок, к которому он присоединился перед последними выборами после долгих размышлений, скорее всего не превратится в единую партию, что было его условием в 2022 году. Все это может подтолкнуть его к самостоятельному выходу из правительства, причем не исключено, что к нему присоединятся те в "Махане Мамлахти", кто давно неуютно чувствуют себя в коалиционной упряжке.

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На прошлой неделе телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса, согласно которым "Махане Мамлахти" во главе с Айзенкотом набирает больше мандатов, чем во главе с Ганцем. Еще один повод для беспокойства самого Ганца и не в меньшей степени – Биньямина Нетаниягу. Возможно, именно с этим связана инициатива, в рамках которой представители Бени Ганца пытались договориться с депутатами от "Ликуда" о совместном голосовании по вотуму недоверия правительству. Сообщалось также, что Ганц не возражает против того, чтобы пост Нетаниягу занял другой депутат от ныне правящей партии. В ответ в "Ликуде" обвинили Ганца в "подкопах" под действующую коалицию.

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Изначально непрочный союз с "Махане Мамлахти" становится все менее прочным по мере приближения к решающим моментам этой войны.

"Тиква Хадаша" и Палестинское государство

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В то время, как Ганц и Айзенкот ведут глухую и пока закулисную борьбу за главенство в "Махане Мамлахти", их партнеры по "Тиква Хадаша" обихаживают новую, вернее давно забытую идеологическую платформу правого лагеря – "нет Палестинскому государству". Глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар заявил на этой неделе, что если ценой нормализации отношений с Саудовской Аравией должно стать согласие на создание такого государства, то Израилю придется ответить "спасибо, нет". Несколько дней спустя депутат Зеэв Элькин вместе с депутатом Моше Соломоном ("Ционут Датит") инициировали обсуждение вопроса о Палестинском государстве на пленарном заседании парламента. Дата этого заседания еще не назначена, однако логика действий Саара и Элькина очевидна. Справедливости ради необходимо отметить, что и тот, и другой являются последовательными противниками идеи создания Палестинского государства. Однако сейчас именно тот случай, когда идеологическая составляющая прочно переплетается с политическими интересами. Вопрос Палестинского государства не стоит сегодня на повестке дня, и даже немногочисленные апологеты этой идеи понимают, что 7 октября ХАМАС нанес ее популярности сокрушительный удар. Но все это имеет лишь косвенное отношение к политике. В "Тиква Хадаша" формируют платформу для будущих выборов. Отрицание идеи Палестинского государства позиционирует партию Саара именно там, где он бы хотел – правее "Махане Мамлахти". "Ликуд без Биби и бибизма", – говорили о "Тиква Хадаша" вскоре после ее создания. Сейчас Саар и Элькин наполняют этот тезис содержанием, который можно будет представить избирателям. При этом Саар сохраняет равновесие, не откатываясь чрезмерно вправо. Так в интервью "Кан" он заявил, что "сейчас не время для создания поселений в секторе Газы". Такая позиция оставляет "Тиква Хадаша" возможность баллотироваться в Кнессет самостоятельно либо в союзе с кем-то из тех, кто готовится к вступлению в политическую игру. Не исключает это и возвращения Саара в "Ликуд". На этой неделе корреспондент 14-го канала Моти Кристал сообщил, что глава "Тиква Хадаша" возобновляет контакты с активистами "Ликуда", прерванные несколько лет назад. Стоит напомнить, что еще совсем недавно Саар однозначно заявлял, что в его намерения не входит возвращение в "Ликуд".

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Итамар Бен-Гвир: помеха или опора Нетаниягу

Интервью, которое министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир дал изданию Wall Street Journal, было очень типичным для главы "Оцма Иегудит". В роли лидера самой правой партии в Кнессете он чувствует себя гораздо более комфортно, чем в роли одного из главных министров в правительстве, и высказывается соответственно. После того, как Бен-Гвир обрушился с нападками на администрацию Джо Байдена, в политической системе ждали острой реакции со стороны премьер-министра. Нетаниягу однако ограничился напоминанием, что не нуждается в помощи при выстраивании отношений с Вашингтоном. При этом глава правительства очень выверенно обозначил свою позицию. "Есть те, кто на любые предложения говорят "да", есть те, кто на любые предложения скажут "нет"", – заявил премьер. У тех, кто слышал этот комментарий, не должно было оставаться сомнений: сам Нетаниягу находится посредине, говорит "да", когда можно, говорит "нет", когда нельзя. Нетаниягу – гроссмейстер тактики, и чувствует себя как рыба в воде, когда получает возможность маневрировать между силами, оказывающими на него давление. Сейчас он оказался именно в такой ситуации. Высказывания Бен-Гвира открыли ему массу возможностей перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном. С одной стороны, мягко говоря, не очень корректное поведение Бен-Гвира позволило премьеру показать под каким прессом справа он находится. С другой стороны, представители США, которые по некоторым сведениям поддерживают контакты с Бени Ганцем, убеждая его остаться в коалиции, возможно будут действовать с удвоенной энергией, чтобы не оставлять Нетаниягу в коалиции наедине с Бен-Гвиром и Смотричем. Это также в интересах премьер-министра.

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Сам Итамар Бен-Гвир от души наслаждается статусом слабого звена в коалиции Нетаниягу. В беседах со мной депутаты от его партии даже на условиях анонимности отказываются обсуждать вопрос о том, что для них является "красной чертой", после которой они покинут коалицию. "Биньямин Нетаниягу знает, когда это произойдет, этого вполне достаточно", – сказал мне на этой неделе один из депутатов от "Оцма Иегудит".

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Непослушный "Ликуд" и гнев премьер-министра

На этой неделе впервые после нескольких недель перерыва состоялось заседание фракции "Ликуд". Глава партии использовал это заседание для того, чтобы призвать к порядку депутатов, которые – то ли под влиянием войны, то ли под влиянием плохих и не меняющихся в лучшую сторону опросов – перестали соблюдать коалиционную дисциплину. Формальным поводом было отсутствие нескольких депутатов на голосованиях по законопроектам на прошлой неделе. Однако Нетаниягу обеспокоен не этим. Продолжающие циркулировать слухи о переговорах, которые ведет Ганц с несколькими парламентариями от "Ликуда" о возможной поддержке ими вотума недоверия одновременно с критикой по поводу бюджета на 2024 год, не на шутку беспокоят премьер-министра.

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Ощущение непрочности добавил и грандиозный скандал между депутатом Тали Готлиб и министром регионального сотрудничества Дуди Амсалемом. "От тебя разит водкой", – сказала Готлиб Амсалему. Тот не остался в долгу: "Я позабочусь, чтобы тебя вышвырнули из "Ликуда"". Амсалем решил не ограничиваться этим и поделился с трибуны Кнессета своим мнением о Тали Готлиб. "Все вы знаете, кто она такая. Для меня она просто больше не существует", – сказал он. Эти скандалы не стоили бы упоминания, но они ярко свидетельствуют и об атмосфере в "Ликуде", и о настроении в окружении премьер-министра. Судя по опросам, большая часть фракции не вернется в Кнессет после выборов, и эта ситуация открывает простор неприятным для премьер-министра неожиданностям.

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Закон о призыве: новые споры, старая реальность

На этой неделе на повестку дня вернулся закон о призыве. Сейчас мало кто помнит, но именно этот вопрос и именно этот закон должен был обсуждаться в Кнессете в середине октября. Обсуждение не состоялось, так как началась война, но сейчас дискуссия вокруг него может стать одной из наиболее острых. Законопроект, судя по всему, будет представлен в Кнессет на следующей неделе, и уже сейчас вызывает бурю.

Согласно проектам, опубликованным к настоящему моменту, в том числе тем, что инициированы ЦАХАЛом, речь не идет о каких-либо изменениях в нынешнем положении непризыва ультраортодоксальной молодежи в ряды ЦАХАЛа. Глава "Еш Атид" Яир Лапид уже заявил, что речь идет о "законе об уклонении от службы", а глава НДИ Авигдор Либерман сказал, что если этот закон будет утвержден, он окончательно поделит общество на тех, кто служит, и тех, кто нет.

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В политическом аспекте этот закон может послужить консолидирующей силой для нынешней коалиции. Глава "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф уже заявил, что на выборы торопиться незачем. "Чем и кому плохо сейчас?" – спросил он. А перед Биньямином Нетанигу возникает очередная дилемма. Закон о призыве в его нынешней форме бесспорно станет топливом для акций протеста противников нынешнего правительства. Будет почти невозможно объяснить утверждение в разгар войны закона, официально освобождающего от службы группу израильского общества, тем более когда на повестке дня продление срока службы остальных, а армия говорит о необходимости увеличения личного состава ЦАХАЛа. Принятие этого закона, судя по всему, окончательно похоронит шансы на расширение коалиции при участии "Еш Атид" или НДИ.