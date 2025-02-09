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Израиль

ВВС ЦАХАЛа, пролетев над Берутом, атаковали цели в различных районах Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Сирия
время публикации: 09 февраля 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 22:20
ВВС ЦАХАЛа, пролетев над Берутом, нанесли удары по целям в различных районах Ливана
Moshe Shai/FLASH90

Ливанские СМИ сообщили об ударах, наносимых самолетами ЦАХАЛа в различных районах страны. Перед этим израильские истребители на низкой высоте пролетели над Бейрутом и южными пригородами столицы.

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" сообщило, что удары наносились в долине Бекаа, а также в районе пограничного перехода на границе с Сирией.

Армия обороны Израиля подтвердила факт нанесения ударов в Ливане. По сообщению пресс-службы армии, израильские ВВС атаковали в долине Бекаа, на востоке Ливана, туннель "Хизбаллы", по которому переправлялось оружие из Сирии.

Также были атакованы склады оружия и пусковые установки "Хизбаллы" на территории Ливана.

Израиль
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