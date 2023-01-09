13-й телеканал: мужчина, избитый в Ор-Иегуде подростками, является новым репатриантом

Родственник мужчины, который был избит в городском сквере подростками, сообщил 13-му телеканалу, что тот репатриировался в Израиль около двух месяцев назад.

По его словам, мужчина всего лишь сделал замечание подросткам, которые либо портили установленное в парке оборудование, либо ломали его, а затем достал мобильный телефон, чтобы их сфотографировать. В этот момент подростки подбежали к нему и стали бить железным прутом по голове и спине.

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Ранее сообщалось, что мужчина был доставлен в больницу "Шиба" с травмами средней тяжести.

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Через несколько часов после поступления пострадавшего в больницу медики сообщили, что его состояние улучшилось, и, оценивается как легкое.