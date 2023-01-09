Министерство алии: репатрианты, не получившие в декабре выплаты, получат их до середины января

Многие новые репатрианты не получили в декабре ежемесячные пособия, выплачиваемые им министерством алии и интеграции.

Речь идет о двух видах выплат – о прожиточном минимуме, который получают все неработающие новые репатрианты, и о так называемом "пособии на адаптацию", которое получают новые репатрианты и вернувшиеся израильтяне из Украины, России и Беларуси, приехавшие в Израиль после 24 февраля 2022 года.

Напомним, что "пособие на адаптацию" для таких репатриантов было введено для оплаты жилья, однако выплачивается и тем репатриантам, которые не снимают квартиры. Это "пособие на адаптацию" от министерства алии и интеграции не следует путать с помощью на съем квартиры, которую выплачивает малоимущим семьям министерство строительства.

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Оба эти пособия (прожиточный минимум и пособие на адаптацию) в декабре не были выплачены многим репатриантам. Как сообщили редакции NEWSru.co.il в министерстве алии и интеграции, причиной этого является технический сбой, который произошел в связи с окончанием финансового года.

В министерстве алии заявляют, что работают над решением проблемы и что все репатрианты должны получить деньги "в первой половине января 2023 года".