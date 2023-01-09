Юридическая реформа. Детали и сроки утверждения

Министр юстиции Ярив Левин намерен завершить процесс утверждения законов, позволяющих осуществить юридическую реформу, до конца зимней сессии Кнессета (начало апреля 2023 года).

Уже в ближайшие дни министр юстиции представит Кнессету черновики законопроектов, и, как сообщает "Кан", первой будет представлена поправка к Основному закону о судебной деятельности. Эта поправка предполагает изменения в составе комиссии по назначению судей.

adv_11 incontent_1

Накануне журналист "Кешет" Амит Сегаль сообщил детали изменений, которые намерен ввести Ярив Левин. Согласно предложению министра юстиции, комиссия по выбору судей будет расширена с 9 до 11 человек. Из нее будут исключены представители коллегии адвокатов, Вместо них в состав комиссии войдут два представителя общественности, назначенные правительством по предложению министра юстиции, еще один министр и еще один депутат от коалиции. Таким образом, в комиссии будут три министра (один из них министр юстиции, возглавляющий комиссию), два депутата от коалиции, один депутат от оппозиции, два представителя общественности и трое судей Верховного суда, в том числе его глава.

adv_12 m_ar_1

Для назначения судей необходимо будет большинство в семь из 11 членов комиссии, то есть именно то число участников, которое практически контролируется правительством.

Представителями Кнессета в комиссии будут главы организационной комиссии, законодательной комиссии и глава коалиции, а также глава комиссии по государственному контролю, которым всегда является представитель оппозиции.

adv_13 incontent_2

Ранее представители Кнессета в комиссии избирались тайным голосованием.

adv_14 m_ar_2

Левин намерен также представить законопроект о преодолении вето БАГАЦа. В соответствии с этим законопроектом, для отмены закона, принятого Кнессетом, будет необходимо большинство в 12 из 15 судей Верховного суда. В свою очередь, Кнессет большинством в 61 голос сможет переголосовать отмененный закон. Только в случае, если закон отменен единогласно 15 судьями, Кнессет не сможет переголосовать его.

Третьим будет представлен законопроект об отмене принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות).

adv_15 incontent_3

Рассмотрение законопроектов начнется в первых числах февраля.

adv_16 m_ar_3

Законопроекты будут рассматриваться на комиссии Кнессета по законодательству. Ее возглавляет депутат Симха Ротман ("Ционут Датит"), являющийся вместе с Яривом Левином одним из двух главных идеологов реформы.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг предложение главы "Махане Мамлахти" Бени Ганца создать комиссию для переговоров о деталях реформы. "Я не помню, чтобы прошлое правительство создавало такую комиссию перед тем, как капитулировать перед "Хизбаллой". Они даже не вынесли это соглашение на рассмотрение Кнессета", – сказал Нетаниягу на заседании правительства.