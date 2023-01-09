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    В Израиле

    Юридическая реформа. Детали и сроки утверждения

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    Юридическая реформа. Детали и сроки утверждения
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министр юстиции Ярив Левин намерен завершить процесс утверждения законов, позволяющих осуществить юридическую реформу, до конца зимней сессии Кнессета  (начало апреля 2023 года). 

    Уже в ближайшие дни министр юстиции представит Кнессету черновики законопроектов, и, как сообщает "Кан", первой будет представлена поправка к Основному закону о судебной деятельности. Эта поправка предполагает изменения в составе комиссии по назначению судей.

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    Накануне журналист "Кешет" Амит Сегаль сообщил детали изменений, которые намерен ввести Ярив Левин. Согласно предложению министра юстиции, комиссия по выбору судей будет расширена с 9 до 11 человек. Из нее будут исключены представители коллегии адвокатов, Вместо них в состав комиссии войдут два представителя общественности, назначенные правительством по предложению министра юстиции, еще один министр и еще один депутат от коалиции. Таким образом, в комиссии будут три министра (один из них министр юстиции, возглавляющий комиссию), два депутата от коалиции, один депутат от оппозиции, два представителя общественности и трое судей Верховного суда, в том числе его глава.

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    Для назначения судей необходимо будет большинство в семь из 11 членов комиссии, то есть именно то число участников, которое практически контролируется правительством.

    Представителями Кнессета в комиссии будут главы организационной комиссии, законодательной комиссии и глава коалиции, а также глава комиссии по государственному контролю, которым всегда является представитель оппозиции. 

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    Ранее представители Кнессета в комиссии избирались тайным голосованием. 

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    Левин намерен также представить законопроект о преодолении вето БАГАЦа. В соответствии с этим законопроектом, для отмены закона, принятого Кнессетом, будет необходимо большинство в 12 из 15 судей Верховного суда. В свою очередь, Кнессет большинством в 61 голос сможет переголосовать отмененный закон. Только в случае, если закон отменен единогласно 15 судьями, Кнессет не сможет переголосовать его.

    Третьим будет представлен законопроект об отмене принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות). 

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    Рассмотрение законопроектов начнется в первых числах февраля.

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    Законопроекты будут рассматриваться на комиссии Кнессета по законодательству. Ее возглавляет депутат Симха Ротман ("Ционут Датит"), являющийся вместе с Яривом Левином одним из двух главных идеологов реформы.

    Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг предложение главы "Махане Мамлахти" Бени Ганца создать комиссию для переговоров о деталях реформы. "Я не помню, чтобы прошлое правительство создавало такую комиссию перед тем, как капитулировать перед "Хизбаллой". Они даже не вынесли это соглашение на рассмотрение Кнессета", – сказал Нетаниягу на заседании правительства. 

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Января 2023
    Левин впервые после назначения на пост министра юстиции встретился с главой Верховного суда
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Января 2023
    Нетаниягу: "Утверждения о крахе демократии лишены оснований"
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 8 Января 2023
    "Калькалист": S&P предупреждает, что реформа Ярива Левина угрожает экономическому рейтингу Израиля
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Января 2023
    Лапид о юридической реформе: "Криминальная попытка угрожать судьям"
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