ЦАХАЛ: в Газе погибли еще четверо израильских военнослужащих

Утром 9 января ЦАХАЛ сообщил, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли четверо израильских военнослужащих. Названы имена погибших.

Сержант Рои Таль, 19 лет, из Кфар Йошуа, боец 94-го батальона бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

Старшина резерва Давид Шварц, 26 лет, из Элазара, боец инженерного 8219-го батальона 551-й бригады "Хицей а-Эш", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Старшина резерва Якир Хекстер, 26 лет, из Иерусалима, боец инженерного 8219-го батальона 551-й бригады "Хицей а-Эш", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Старшина резерва Гавриэль Блум, 27 лет, из Бейт-Шемеша, боец 36-й бронетанковой дивизии "Гааш", погиб в бою в центре сектора Газы.

Сообщается также о шести тяжелораненых за последние сутки. Тяжелые ранения получили боец-резервист 8219-го батальона 551-й бригады "Хицей а-Эш", офицер и два бойца-резервиста 36-й бронетанковой дивизии "Гааш", два офицера-резериств из 646-й бригады.

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C 31 октября по 9 января в ходе наземной операции в Газе погибли 180 военнослужащих ЦАХАЛа.

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С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 514 военнослужащих ЦАХАЛа.