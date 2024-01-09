В Газе погибли еще пятеро израильских военнослужащих – девять погибших за сутки

После полудня 9 января ЦАХАЛ сообщил, что в ходе боев в секторе Газы погибли еще пятеро израильских военнослужащих. Названы имена погибших. В течение последних суток объявлено о девяти погибших в Газе израильских военнослужащих.

Старшина резерва Амит Моше Шахар, 25 лет, из Рамат Йоханан, боец инженерного подразделения "Яалом", погиб в бою в центре сектора Газы.

Капитан резерва Денис Крохмалов-Векслер, 32 года, из Беэр-Шевы, офицер инженерного подразделения "Яалом", погиб в бою в центре сектора Газы.

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Капитан резерва Рон Ефрими, 26 лет, из Од а-Шарона, офицер инженерного подразделения "Яалом", погиб в бою в центре сектора Газы.

Старшина резерва Рои Авраам Маймон, 24 года, из Афулы, боец инженерного подразделения "Яалом", погиб в бою в центре сектора Газы.

Старшина резерва Акива Ясинский, 35 лет, из Рамат-Гана, из 8173-го инженерного батальона, погиб в бою в центре сектора Газы.

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Кроме того, в бою в центре сектора Газа был тяжело ранен резервист из 8105-го батальона 646-бригады.

Утром 9 января ЦАХАЛ сообщил, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли четверо израильских военнослужащих. Названы имена погибших.

Сержант Рои Таль, 19 лет, из Кфар Йошуа, боец 94-го батальона бригады "Кфир", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Старшина резерва Давид Шварц, 26 лет, из Элазара, боец инженерного 8219-го батальона 551-й бригады "Хицей а-Эш", погиб в бою на юге сектора Газы.

Старшина резерва Якир Хекстер, 26 лет, из Иерусалима, боец инженерного 8219-го батальона 551-й бригады "Хицей а-Эш", погиб в бою на юге сектора Газы.

Старшина резерва Гавриэль Блум, 27 лет, из Бейт-Шемеша, боец 36-й бронетанковой дивизии "Гааш", погиб в бою в центре сектора Газы.

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Сообщается также о шести тяжелораненых за последние сутки. Тяжелые ранения получили боец-резервист 8219-го батальона 551-й бригады "Хицей а-Эш", офицер и два бойца-резервиста 36-й бронетанковой дивизии "Гааш", два офицера-резериств из 646-й бригады.

C 31 октября по 9 января в ходе наземной операции в Газе погибли 185 военнослужащих ЦАХАЛа.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 519 военнослужащих ЦАХАЛа.

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