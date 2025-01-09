"Отношения Турции и Израиля напоминают американские горки". Интервью с Асой Офиром

Становится ли Турция центральным игроком на Ближнем Востоке и какова ее роль в восстановлении Сирии? Эрдоган – идеолог или прагматик? Насколько турецкое общество заражено антиизраильскими настроениями, и какие эксцессы могут ожидать еврейское государство в будущем? На эти вопросы отвечает д-р Аса Офир – эксперт по Турции, лектор факультета политологии и Ближнего Востока Ариэльского университета.

Беседовал Шауль Резник.

Несколько дней назад в Анкару отправилась высокопоставленная делегация из Иордании. Казалось бы, событие местного значения. Но глобальные арабские телеканалы, от "Аль-Араби" до "Аль-Джазиры", в прямом эфире транслировали пресс-конференцию министров иностранных дел двух стран, Аймана ас-Сафади и Хакана Фидана. Является ли это очередным этапом в деле превращения Турции в "хозяина Ближнего Востока"?

Турция стремится быть влиятельным и активным игроком на международной арене, будь то Ближний Восток, Балканы, Кавказ или Центральная Азия. В последние годы эта тенденция усиливается. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ранее Турция ставила перед собой слишком скромные цели. Эрдоган и его окружение видят Турцию не только как региональную супердержаву с мощными военными и оборонными возможностями, но и как глобальную силу. Кроме того, в их глазах Турция является краеугольным камнем исламской цивилизации.

Идеалом для турецкой правящей верхушки служит Османская империя. Если вспомнить знаменитое высказывание Путина о распаде СССР как о крупнейшей геополитической катастрофе XX века, то для Эрдогана падение Османской империи – негативное событие того же. Он считает, что после этого Турция оказалась в положении низкопоклонства перед Западом. Кстати, параллели на этом не заканчиваются. После падения режима Асада Эрдоган отметил, что на мировой арене остались только два ветерана – он и Путин.

Чтобы понять мышление Эрдогана и современную Турцию, важно учитывать, где он вырос. Эрдоган провел детство в бедном районе среди простых людей, что сформировало его как классического антиэлитарного политика. Будучи националистом и консерватором, он выступает против старых элит. Его манера речи и поведение способствовали поляризации турецкого общества, разделив его на сторонников и противников Эрдогана. Он популист, что усиливает этот раскол.

Как бы вы охарактеризовали идеологию, которой придерживается лидер Турции?

Во внешней политике на Ближнем Востоке Эрдоган опирается на две ключевые концепции: неоосманизм и панисламизм. Неоосманизм стремится возродить влияние Турции, напоминающее о временах Османской империи, а панисламизм подразумевает объединение мусульманских народов и взгляд на мир через призму ислама, особенно суннитского. Это представляет собой отход от традиционной кемалистской политики, заложенной основателем светской республики Мустафой Кемалем Ататюрком, который придерживался принципа нейтралитета в отношении Ближнего Востока и старался избегать вовлечения Турции в дела региона. Кемалисты считали Ближний Восток отсталым регионом и не стремились к авантюрам в этом направлении.

Нынешняя Турция стремится к гегемонии как в ближайших регионах, так и в приграничных зонах. Это проявляется в стремлениях на Ближнем Востоке, Балканах и в Центральной Азии, где Турция сталкивается с интересами России. Важную роль играет и пантюркизм – идеология, продвигающая единение тюркских народов. Таким образом, внешняя политика Турции сочетает в себе несколько идеологий, направленных на расширение ее влияния.

Отмечу, что сам Эрдоган – не ученый-теоретик и не стратег. Все эти идеи были сформулированы и приведены в организованную форму Ахметом Давутоглу.

Бывшим министром иностранных дел Турции.

А еще и бывшим премьер-министром, и, что немаловажно, советником по внешнеполитическим вопросам при Эрдогане. Давутоглу, профессор политологии, написал книгу, которая оказала значительное влияние на внешнеполитическую стратегию Турции в последние годы. В военных академиях, Министерстве иностранных дел, на дипломатических курсах и в других стратегических структурах Турции изучают и применяют его труд "Стратегическая глубина. Международное положение Турции".

По мнению Давутоглу, Турция обладает стратегической глубиной благодаря своему уникальному географическому положению, окруженному тремя важными сухопутными районами – Балканами, Кавказом и Ближним Востоком, а также тремя важными морями – Черным, Средиземным и Эгейским. Кроме того, он подчеркивает "историческую глубину", ссылаясь на тюркскую цивилизацию и имперское прошлое страны.

Основываясь на этой книге, Эрдоган и его окружение разработали концепцию национальной безопасности, центральной частью которой является неоосманизм. Недавно Эрдоган заявил: "Турция больше своих границ".

Что это означает на практике? Как в анекдоте: "С кем СССР хочет, с тем и граничит"?

Подразумеваются не только географические границы, но и расширение сфер влияния Турции. Это заявление перекликается с российской концепцией "ближнего зарубежья", согласно которой Россия рассматривает бывшие советские республики как свою зону влияния. Аналогично, Эрдоган воспринимает приграничные с Турцией страны как часть сферы влияния Турции.

Это плавно переводит нас в сирийскую плоскость. Режим Асада пал во многом благодаря тому, что Турция поддерживала повстанцев. Откуда у Эрдогана сантименты к Сирии, и что ожидает это государство в атмосфере усиливающегося турецкого влияния?

Сирия была провинцией Османской империи более 400 лет, и у Турции сохраняется ностальгическое отношение к этой стране, переплетенное с интересами, влиянием и стремлением продемонстрировать силу. С началом гражданской войны в Сирии Эрдоган пытался вести диалог с Башаром Асадом, убеждая его провести некоторые реформы. Однако Асад не прислушался, и Турция начала активно поддерживать суннитских повстанцев, чей главный командный пункт находится на территории Турции.

Эрдоган также оказал поддержку провинции Идлиб, которая стала оплотом суннитской вооруженной оппозиции. Там действовали нынешний лидер страны Абу Мухаммад аль-Джулани и возглавляемая им группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Организация освобождения Леванта"). Параллельно Турция поддерживала "Свободную сирийскую армию", чьи солдаты атаковали Дамаск с юга, в то время как аль-Джулани продвигался с севера. Эта поддержка приносит Эрдогану дивиденды – Сирия стала своего рода прокси-государством Турции.

Анкара намерена влиять на Сирию во всех возможных сферах. Начнем с экономики. Турция планирует помочь Сирии восстановиться. В сирийских магазинах значительная часть продуктов – турецкого производства. Однако, на мой взгляд, наибольшую помощь сирийской экономике смогут оказать Саудовская Аравия и Катар, которые частично уравновесят турецкое влияние. Экономическая мощь Турции ограничена, и сразу после падения режима Башара Асада Эрдоган и его министр иностранных дел обратились к странам Персидского залива. Эрдоган посетил Эмираты, стремясь привлечь их к оказанию экономической помощи Сирии.

Следующая важная сфера – инфраструктура. Более двух третей сирийской инфраструктуры разрушено. Кто займется ее восстановлением, строительством мостов, ремонтом шоссе и восстановлением электроснабжения?

Турция?

Разумеется, будучи одной из ведущих стран в сфере строительства и инженерных услуг. Турецкая энергетическая компания уже заявила о намерении подключить к электричеству более 120 тысяч сирийских домохозяйств.

Теперь обратимся к военной сфере, которая вызывает наибольшие опасения у Израиля. В понедельник был представлен отчет комиссии под председательством профессора Яакова Нагеля о будущем военном потенциале Израиля, где упоминались потенциальные угрозы, включая Египет и Турцию. Между этими странами сохраняется прохладное сотрудничество, без особой взаимной симпатии. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обеспокоен событиями в Сирии и негативно оценивает произошедшее там. Одним из наибольших источников беспокойства является возможность прихода к власти в Египте "Братьев-мусульман", что поставит Израиль в сложное положение. Мы окажемся между двумя враждебными нам государствами, крупными и располагающими армиями, которые входят в первую десятку мирового рейтинга.

Турция, обладая обширным опытом, уступает лишь США по количеству военных баз на Ближнем Востоке. Эрдоган намерен заниматься восстановлением сирийской армии, строить военные базы, вооружать и обучать военных. С разрушенным после израильских атак военным потенциалом Сирии потребуется новое вооружение, которое будет поставляться Турцией.

Какое влияние оказывает нынешняя экспансия турецкого режима на проживающих в Сирии курдов?

Турецкие власти регулярно угрожают вторжением на территорию Рожавы (Сирийского Курдистана), и есть информация, что Турция накапливает силы на границе, готовясь к военной операции. В последние недели курды пытаются вести медиакампанию, обращаясь к западным и даже израильским СМИ. Я видел статью, написанную курдом для "Jerusalem Post", где они призывают к помощи и требуют, чтобы американская администрация оказала давление на Турцию, чтобы остановить вторжение и оккупацию. С другой стороны, аль-Джулани (лидер сирийской оппозиции) хочет распустить все военные формирования, включая курдские, чтобы создать единую армию. С началом гражданской войны в Сирии в 2011 году было создано около 80 таких повстанческих группировок, и Турция поддерживает идею объединения.

Новые сирийские власти также стремятся восстановить границы страны, которые существовали до гражданской войны, но сейчас в Сирии есть несколько анклавов, включая Сирийский Курдистан, который с 2014 года фактически функционирует как отдельная страна. Вдобавок к этому, на юге страны есть друзы, в Сирии есть и форпосты алавитов. Вопрос курдов стоит очень остро, их поддерживают США, включая поставки оружия и инструктаж. Сейчас курды обеспокоены своим будущим, не желая уступать достигнутому, и находятся между двумя огнями – Турцией с одной стороны и новой сирийской властью с другой.

Насколько турецкая военная угроза Израилю реальна в ближайшем будущем?

Сейчас обсуждается возможность заключения соглашения о морских границах между Турцией и Сирией, подобного тому, что было заключено с Сомали. В его рамках Турция получила бы разрешение на добычу нефти и газа в сирийских территориальных водах. Турецкие фрегаты и корветы в этом случае будут сопровождать и охранять исследовательские суда и месторождения, аналогично тому, как израильские ВМС охраняют месторождения "Ливьятан" и "Кариш". Присутствие турецкого флота в непосредственной близости от Израиля может создать напряженность и привести к трениям.

С точки зрения Эрдогана и его сторонников, Израиль является нелегитимным государственным образованием. На прошлой неделе в Стамбуле на мосту прошло массовое антиизраильское шествие, в котором приняли участие около 450 тысяч человек. Участники скандировали лозунги: "Вчера – Айя-София (собор в Константинополе, ставший мечетью), сегодня – мечеть Омейядов (в Дамаске), завтра – Аль-Акса".

Негативное отношение к Израилю основано на религиозных постулатах?

Турция рассматривает весь современный Ближний Восток как продукт исторического недоразумения, с искусственными границами, проведенными Западом. Несмотря на это, Эрдоган – прагматик, понимающий необходимость современного подхода в управлении государством. Дипломатические отношения с Израилем продолжают существовать, и Турция получает значительные доходы от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, нефть из которого закупает Израиль. Однако антиизраильская риторика остается серьезным элементом турецкой политики.

Слова переросли в действия – Турция заморозила торговые отношения с Израилем. Вы отметили, что турецкая экономика находится не в самом лучшем положении. Эрдоган готов во имя принципов нанести ущерб собственной стране?

Обратимся к хронологии событий. После 7 октября Эрдоган поначалу призывал стороны к сдержанности и избеганию эскалации. Разумеется, не осуждая ХАМАС. Однако после того как ЦАХАЛ начал наносить удары по Газе, турецкие СМИ стали активно транслировать максимально шокирующие кадры и публиковать данные о числе погибших в Газе. Это сопровождалось нарастанием воинственной риторики Эрдогана, который от призывов к сдержанности перешел к резкой критике Израиля.

Всё это время торговля между Турцией и Израилем продолжалась в обычном режиме. Эта ситуация сохранялась до апреля 2024 года. Внутренняя оппозиция и блогеры в Турции критиковали Эрдогана и его правительство, обвиняя их в лицемерии.

Переломным моментом стали муниципальные выборы 31 марта, на которых партия Эрдогана потерпела значительное поражение. Это стало одной из причин пересмотра политики. После выборов началось постепенное прекращение торговых отношений с Израилем. Министр иностранных дел Турции объявил о запрете на экспорт 54 категорий промышленных товаров, включая цемент, металлоизделия и строительные материалы, которые были востребованы на израильском рынке. Эрдоган объяснил этот шаг тем, что Израиль препятствует поставкам турецкой гуманитарной помощи в сектор Газа.

Насколько это заявление верно фактологически?

Да, Израиль позволял другим странам ввозить гуманитарные грузы, но Турции – нет, опасаясь возможной контрабанды оружия из-за тесных связей Турции с ХАМАСом. Основной целью было не допустить усиления турецкого влияния в регионе.

Через две недели был объявлен следующий этап: с мая вводится полный запрет на экспорт товаров в Израиль. Спустя некоторое время стало очевидно, что турецкий экспорт в Палестинскую автономию вырос в несколько раз. Поскольку у ПА нет собственных портов, вся продукция проходит через Израиль. Я уточнил у знакомого, который работает операционным менеджером на одном из северных комбикормовых заводов, и он подтвердил: часть турецких товаров действительно поступает в Израиль через Палестинскую автономию. Однако объемы значительно сократились, а стоимость выросла.

История с нефтью, которую Израиль закупает у Азербайджана и получает через порт на юге Турции, демонстрирует сложность ситуации. Официальные данные не разглашаются, но известно, что около 40% энергетических потребностей Израиля покрывается за счет этой нефти. Оппозиция критикует Эрдогана, заявляя: "Эта нефть превращается в топливо для израильских ВВС, которые убивают наших братьев-мусульман в Газе". Полиция периодически задерживает демонстрантов с подобными лозунгами.

Одна рука запрещает экспорт, другая продолжает поставлять нефть?

Эрдоган столкнулся с дилеммой: с одной стороны, нефтепровод обслуживает Израиль, с другой – он начинается в Азербайджане, где проживает братский этнос. Турция не хочет навредить Азербайджану, что может повлиять и на ее репутацию как энергетического хаба. Кроме того, за каждый баррель нефти Турция получает комиссионные, что приносит сотни миллионов долларов в год, что особенно важно для экономики страны, находящейся не в лучшем состоянии. Эрдоган оказывается в сложной позиции: будучи исламистом, он должен управлять государством и принимать прагматичные решения. Иногда ему приходится поступать в интересах страны, несмотря на личные убеждения и критику.

Что представляет собой турецкая оппозиция, которая подвергает критике Эрдогана и его правительство?

Недавно на оружейной ярмарке, которую посетил министр иностранных дел Турции, протестующий выкрикнул: "Вы продаете оружие Израилю, как вам не стыдно?!" Основной критикой такого рода занимается оппозиционная исламистская "Партия благоденствия", возглавляемая Фатихом Эрбаканом, сыном бывшего премьер-министра Неджметтина Эрбакана, некогда политического наставника Эрдогана. Партия Эрбакана-младшего придерживается антиизраильской и антисемитской риторики и на последних муниципальных выборах утроила свое представительство благодаря подобным заявлениям.

Среди оппозиции можно выделить 3-4 основные группы. Первая – это курдская оппозиция, которая, прежде всего, идентифицирует себя как курды, а не как турки. Вторая группа – исламисты, находящиеся правее Эрдогана. Когда я читаю их прессу, то вижу патологический антисемитизм, похвалу ХАМАСу и рассуждения о необходимости умереть за идеалы ислама. Их не так много, но они есть. Партия Эрдогана тоже имеет исламистские корни, но Эрдоган осознал, что для победы на выборах и для того, чтобы удержаться у власти, ему нужно расширить свою идеологическую базу. Не все его сторонники представляют собой политический ислам, среди них есть также умеренные консерваторы-националисты.

Среди политических противников нынешнего лидера Турции также есть евроазиатская группа. Она оказывает влияние на армейские круги, хотя в электоральном смысле ее позиции слабы. Эта группа также враждебно настроена по отношению к Израилю, утверждая, что Турция не должна быть в лагере западных стран, не должна быть членом НАТО, а ее союзниками должны стать Россия, Китай и Иран. В цивилизационном плане они считают себя частью Азии. Эти политики, как правило, светские, кемалисты.

Есть также традиционные кемалисты, поддерживающие Республиканскую народную партию Турции, основанную Ататюрком. Это крупнейшая оппозиционная партия в стране. Их отношение к Израилю менее враждебное. Однако иногда в статьях, публикуемых в партийной прессе, можно встретить упоминания о "еврейском лобби".

Кемалисты чувствуют связь с Западом и Европой, и их позиция по отношению к Израилю более сбалансированная. Они не любят Израиль, но и не поддерживают ХАМАС. Хотя они называют действия Израиля в Газе геноцидом, ХАМАС эти политики рассматривают как террористическую организацию и считают, что Турция не должна ему помогать. Они высказывают предложения по посредничеству и урегулированию конфликта в Газе – такая позиция отсутствует в СМИ Эрдогана и исламской оппозиции. Но хочу подчеркнуть: в Турции боятся открыто высказывать такие взгляды, публичных произраильских заявлений вы там не услышите.

А в соцсетях? Как относится к еврейскому государству турецкая улица?

Я активно читаю турецкий сегмент X (бывший Twitter), и среди тех, кто критикует Эрдогана, можно выделить лишь одного человека – Барбароса Шансала, дизайнера одежды. В 2017 году, когда он прибыл из Кипра в аэропорт Анкары, его чуть не растерзали. В социальных сетях у Шансала даже размещена желтая ленточка, символ борьбы за похищенных израильтян, однако он одинок в своих взглядах. В целом атмосфера в Турции антиизраильская.

Турецкую улицу важно разделить на два лагеря: избирателей Эрдогана и тех, кто не поддерживает его. Среди сторонников Эрдогана преобладает негативное отношение к Израилю и евреям в целом. Чем дольше Эрдоган остаётся у власти, тем меньше шансов на улучшение отношений с Израилем. Это связано, в частности, с тем, что на протяжении всех этих лет новые поколения воспитываются на учебниках, содержащих антиизраильскую пропаганду. Израильско-палестинский конфликт сильно влияет на имидж Израиля в глазах рядовых турков и определяет их отношение к нам.

Отношения между Турцией и Израилем переживают серьезный кризис. Есть ли шанс на улучшение ситуации?

Турецко-израильские отношения последних двух десятилетий можно охарактеризовать как аттракцион "Американские горки" – с сумасшедшими подъемами и спусками. Эрдогана можно охарактеризовать различными терминами – прагматик, оппортунист, хамелеон. За три недели до трагедии 7 октября он встретился с Нетаниягу и пожал ему руку. В воздухе витали планы улучшения дипломатических отношений между странами, израильские туристы массово поехали в Турцию. Однако уже в конце октября Эрдоган сравнил Нетаниягу с Гитлером. Всё изменилось настолько быстро – и, теоретически, маятник может снова качнуться в обратную сторону.

Между нашими народами нет особенной любви, но если отношения между странами уладятся, израильские туристы смогут вернуться в Турцию. Эта страна – туристическая империя, очень красивая и привлекательная. Однако восстановление дипломатических отношений займет много времени, а отношения в сфере безопасности не вернутся на уровень 90-х и нулевых.

На мой взгляд, на данном этапе ситуация будет ухудшаться. Необходимо быть готовыми к возможным военным эксцессам между Турцией и Израилем. Вышеописанный сценарий: турецкий флот сопровождает сирийские корабли, нарушая израильские территориальные воды, и наш ВМФ вынужден реагировать. Это может привести к очень и очень неприятной ситуации.