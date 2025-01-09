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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе командира батальона "Сабра" и его заместителя

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 января 2025 г., 20:19 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 20:19
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе командира батальона "Сабра" и его заместителя
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа ликвидирован командир батальона "Сабра" бригады города Газа Усама Абу Намус, его заместитель и два командира рот.

Операция проводилась на прошлой неделе на основе данных военной разведки, ШАБАКа и командования Южного военного округа. Командир батальона "Сабра" был ликвидирован ударом с воздуха.

По данным израильских спецслужб, Усама Абу Намус возглавлял атаки на силы ЦАХАЛа в районе коридора Нецарим, и в ХАМАСе ценили его боевой опыт и знания.

В ходе еще одного авиаудара был ликвидирован заместитель командира батальона "Сабра" Мухаммад аль-Турк, ранее командовавший батальонным спецназом "Нухба".

Силами ЦАХАЛа также ликвидированы командиры рот специального назначения батальона "Сабра" Хамза Дири и Махмуд Шахин.

Израиль
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