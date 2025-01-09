Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 9 января, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. Сухо. Преимущественно восточный ветер.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-22, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 11-20, в Мицпе-Рамоне – 8-18, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 11-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-21, на Голанских высотах – 11-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу – похолодание, местами дожди. В воскресенье температура немного повысится, переменная облачность.