Нападение в Лоде: убит мужчина, ранены женщина и ребенок
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Вечером в субботу, 9 июля, на улице Моше Гесс в Лоде было совершено вооруженное нападение, в результате которого пострадали три человека – мужчина, женщина и ребенок.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина примерно 60 лет, получивший тяжелое ранение, был доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" ("Шамир") в Беэр-Яакове. Женщина и ребенок получили легкие ранения, их также госпитализировали.
Вскоре из больницы сообщили, что мужчина от полученных ранений скончался.
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По данным полиции, убит 50-летний житель Тиры.
Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
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