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    В Израиле

    Отчет: природа Израиля ежегодно теряет незастроенные участки, по площади равные среднему израильскому городу

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    Отчет: природа Израиля ежегодно теряет незастроенные участки, по площади равные среднему израильскому городу
    Flash90. Фото: Й.Замир

    Израильская природа, теснимая городским строительством, ежегодно теряет незастроенные участки, по площади примерно равные среднему израильскому населенному пункту. Об этом говорится в годовом ответе "А-Маараг", национальной программы оценки состояния природы, цитируемом Times of Israel.

    В отчете также отмечается, что лесные пожары становятся все более частыми, интенсивными и масштабными, а две трети территории страны подвержены световому загрязнению (засвечиванию ночного неба искусственными источниками освещения) в такой степени, что это причиняет ущерб экосистемам и биоразнообразию.

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    Согласно отчету, в период с 2017 по 2020 год в среднем 30 квадратных километров природных, лесных и сельскохозяйственных земель ежегодно подвергалось плановой застройке, а "ползучая урбанизация" раздробила природное пространство на отдельные фрагменты, что затрудняет передвижение диких животных.

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    С другой стороны, природные заповедники, расположенные на суше и на море, постоянно расширяются, а лесные массивы северной части страны становятся гуще благодаря усилиям, направленным на их сохранение.

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