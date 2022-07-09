Отчет: природа Израиля ежегодно теряет незастроенные участки, по площади равные среднему израильскому городу
Израильская природа, теснимая городским строительством, ежегодно теряет незастроенные участки, по площади примерно равные среднему израильскому населенному пункту. Об этом говорится в годовом ответе "А-Маараг", национальной программы оценки состояния природы, цитируемом Times of Israel.
В отчете также отмечается, что лесные пожары становятся все более частыми, интенсивными и масштабными, а две трети территории страны подвержены световому загрязнению (засвечиванию ночного неба искусственными источниками освещения) в такой степени, что это причиняет ущерб экосистемам и биоразнообразию.
Согласно отчету, в период с 2017 по 2020 год в среднем 30 квадратных километров природных, лесных и сельскохозяйственных земель ежегодно подвергалось плановой застройке, а "ползучая урбанизация" раздробила природное пространство на отдельные фрагменты, что затрудняет передвижение диких животных.
С другой стороны, природные заповедники, расположенные на суше и на море, постоянно расширяются, а лесные массивы северной части страны становятся гуще благодаря усилиям, направленным на их сохранение.