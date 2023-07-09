Баарав-Миара: "Не может быть эффективного протеста без нарушения общественного порядка"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила на заседании правительства: "Не может быть эффективного протеста без нарушения общественного порядка".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прервал ее: "То есть, вы хотите сказать, что осада парикмахерской на расстоянии от шести сантиметров до трех километров это нормально? Ни один суд не сказал бы так. Если таковы ваши стандарты, я хочу это слышать прямо. Это непостижимо.

Такая фраза наносит удар по власти закона". Министр транспорта Мири Регев добавила: "Отныне жалобы на нарушение работы транспорта из-за демонстраций протеста, будут переправляться юридическому советнику правительства".

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Напомним, что заседание правительства проходит при участии юридического советника правительства и генерального инспектора полиции. Заседание посвящено обсуждению вопроса о противодействии полицией и прокуратурой нарушениям порядка в ходе демонстраций противников юридической реформы. представители полиции опубликовали официальные данные о задержаниях и обвинениях, предъявленных нарушителям общественного порядка на демонстрациях протеста против юридической реформы.

Как сообщил представитель полиции, за время демонстраций были задержаны 572 человека. Шестерым задержанным предъявлены обвинения. Всем обвиняемым инкриминируется нападение на полицейских. Не предъявлено ни одного обвинения за нарушение общественного порядка или вступление в преступный сговор.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал эти данные "позорными". "Это доказывает, что вы не заботитесь о соблюдении закона", – заявил он.

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Министр в министерстве юстиции Давид Амсалем заявил: "27 недель я схожу с ума от того, как вы не заботитесь о соблюдении закона".

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сказала: "Я надеюсь, что вы не ожидаете от правоохранительных органов работы по принципу квот. Мы не ориентируемся на число уголовных дел, мы действуем в рамках закона".

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай заявил, что в вопросе демонстраций возле домов министров и депутатов есть правила, в соответствии с которыми полиция действует. "Это неправда. Вы можете и должны обеспечить расстояние в 300 метров днем, и в 1000 метров ночью", – отреагировала на это министр экологии Идит Сильман.

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Министры Давид Амсалем и Мири Регев заявили, что "необходимо взвесить возможность увольнения юридического советника". По мнению Амсалема, необходимо взвесить возможность увольнения и государственного прокурора Амита Исмана.

"Я настоятельно прошу всех воздержаться от персональных выводов", – заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ответ на эти предложения.

"Господин премьер-министр, вы находитесь в состоянии конфликта интересов", – ответил ему Амсалем.

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Сам Нетаниягу подверг критике юридического советника правительства за "бездействие в отношении призывов к отказничеству". "Вы не делаете ничего против людей, которые подстрекают к отказничеству, к неявки на сборы, к неповиновению", – заявил премьер-министр.

После завершения заседания правительства состоится совещание министров военно-политического кабинета, посвященное ситуации в Иудее и Самарии. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что меры по облегчению ситуации в автономии обсуждаться не будут. "Мы обсудим только отношение Израиля к Палестинской автономии", – сказал Нетаниягу на заседании глав коалиционных партий.