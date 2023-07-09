Попытка теракта в Иерусалиме: террористка нейтрализована

На трамвайной остановке в Иерусалиме вооруженная ножом арабка попыталась напасть на охранника. Она была обезврежена.

Пресс-служба полиции сообщила: "Некоторое время назад было получено сообщение о попытке нападения с ножом на трамвайной остановке "Гиват Тахмошет". Подозреваемая в нападении была нейтрализована охранником трамвая. Ей сейчас оказывается медицинская помощь. Медики оценивают ее ранение как легкое. Крупные силы полиции находятся на месте происшествия. Доступ к месту перекрыт в целях проведения расследования".

Из пресс-служба полиции позднее сообщили, что охраннику показалось подозрительным поведение женщины. Он попросил ее показать содержимое сумки. В этот момент террористка выхватила нож и начала приближаться к нему. Охранник сделал предупредительный выстрел в воздух, но женщина продолжила идти на него, после чего охранник сделал еще один выстрел по ногам. В полиции отмечают, что действия охранника помогли предотвратить опасность и избежать возможных жертв.

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Предполагаемая террористка доставлена в больницу с ранением средней тяжести.

По данным правоохранительных органов, предполагаемая террористка является жительницей Писгат-Зеэв. Ей 50 лет.

Нападение произошло недалеко от штаба полиции. Одним из первых на место теракта прибыл генеральный инспектор полиции Коби Шабтай.

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