Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 июля: минздрав ХАМАСа заявляет о десяти убитых

В ночь на 8 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по сообщениям из Газы, интенсивность боевых действий высокая, особенно в городе Газа.

На севере сектора: ЦАХАЛ наносил удары с воздуха и из артиллерийских орудий по целям на западе города Газы; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям рядом с медицинским центром "Шифа" в городе Газа; ЦАХАЛ нанес удар по цели на улице Аль-Джалаа в городе Газа; ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Ар-Рималь в городе Газа.

В центре сектора: из артиллерийских орудий были обстреляны цели в лагере Аль-Бурейдж.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по боевикам ХАМАСа и "Исламского джихада" во время террористической активности на территории школы в Нусейрате. В сообщении подчеркивается, что были приняты меры для того, чтобы снизить вероятность ущерба гражданским лицам.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о 10 убитых в секторе в результате атак ЦАХАЛа. Из сообщения неясно, идет ли речь о погибших за ночь или за последние сутки.