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Израиль

В Хайфе застрелен мужчина: по версии следствия, убит грабитель

время публикации: 09 июля 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 13:10
Вооруженное нападение в Хайфе, убит мужчина
Пресс-служба МАДА

Во вторник, 9 июля, в Хайфе на улице Абарбанель (район Кирьят-Хаим) был застрелен мужчина примерно 30 лет. Еще один мужчина, примерно 35 лет, был легко ранен.

Раненый доставлен в больницу РАМБАМ, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Вскоре полиция разъяснила: два брата, прибывшие в свою квартиру, обнаружили там вора, который напал на них с ножом и ранил одного из них. Другой брат открыл огонь по грабителю и застрелил его.

Лицензия на оружие у стрелявшего имеется. Следствие исходит из первоначальной версии, что это была самооборона.

Расследование продолжается.

Израиль
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