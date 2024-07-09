В Хайфе застрелен мужчина: по версии следствия, убит грабитель
время публикации: 09 июля 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 13:10
Во вторник, 9 июля, в Хайфе на улице Абарбанель (район Кирьят-Хаим) был застрелен мужчина примерно 30 лет. Еще один мужчина, примерно 35 лет, был легко ранен.
Раненый доставлен в больницу РАМБАМ, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Вскоре полиция разъяснила: два брата, прибывшие в свою квартиру, обнаружили там вора, который напал на них с ножом и ранил одного из них. Другой брат открыл огонь по грабителю и застрелил его.
Лицензия на оружие у стрелявшего имеется. Следствие исходит из первоначальной версии, что это была самооборона.
Расследование продолжается.