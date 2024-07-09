ЦАХАЛ нанес удар по ракетчикам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает о нанесении удара по зданию в районе Раб ат-Талатин на юге Ливана, откуда двое террористов "Хизбаллы" осуществили ракетный обстрел.

Большинство ракет было перехвачено. После чего ВВС ЦАХАЛа атаковали здание, в котором скрывались террористы.