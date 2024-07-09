ЦАХАЛ нанес удар по ракетчикам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео
время публикации: 09 июля 2024 г., 16:26 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 16:32
ЦАХАЛ сообщает о нанесении удара по зданию в районе Раб ат-Талатин на юге Ливана, откуда двое террористов "Хизбаллы" осуществили ракетный обстрел.
Большинство ракет было перехвачено. После чего ВВС ЦАХАЛа атаковали здание, в котором скрывались террористы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024