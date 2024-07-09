x
09 июля 2024
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июля 2024
|
09 июля 2024
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по ракетчикам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

время публикации: 09 июля 2024 г., 16:26 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 16:32
ЦАХАЛ нанес удар по ракетчикам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о нанесении удара по зданию в районе Раб ат-Талатин на юге Ливана, откуда двое террористов "Хизбаллы" осуществили ракетный обстрел.

Большинство ракет было перехвачено. После чего ВВС ЦАХАЛа атаковали здание, в котором скрывались террористы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024

277-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июля 2024

SOHR: БПЛА атаковал автомобиль "Хизбаллы" около Дамаска
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024

ЦАХАЛ: на юге Ливана перехвачены два БПЛА-камикадзе "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июля 2024

SANA: ЦАХАЛ атаковал цели в сирийском порту Баниас. Оппозиция: удар по оружию для "Хизбаллы"