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Израиль

Строительный рабочий погиб, упав с пятого этажа в Од а-Шароне

время публикации: 09 июля 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 14:33

Рабочий разбился насмерть, упав с высоты пятого этажа на строительном объекте на улице Машабим в Од а-Шароне. Прибывшим на место происшествия фельдшерам и парамедикам "Маген Давид Адом" оставалось лишь констатировать его смерть.

По словам парамедика МАДА, пострадавший, мужчина в возрасте примерно 45 лет, получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция начала расследования несчастного случая. В сообщении пресс-службы полиции сказано, что рабочий упал в шахту лифта.

На месте происшествия работают следователи полиции и инспекторы министерства труда.

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