Строительный рабочий погиб, упав с пятого этажа в Од а-Шароне

Рабочий разбился насмерть, упав с высоты пятого этажа на строительном объекте на улице Машабим в Од а-Шароне. Прибывшим на место происшествия фельдшерам и парамедикам "Маген Давид Адом" оставалось лишь констатировать его смерть.

По словам парамедика МАДА, пострадавший, мужчина в возрасте примерно 45 лет, получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция начала расследования несчастного случая. В сообщении пресс-службы полиции сказано, что рабочий упал в шахту лифта.

На месте происшествия работают следователи полиции и инспекторы министерства труда.