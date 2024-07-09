Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 9 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Жарко и душно. Малооблачно. На севере Негева и на побережье Средиземного моря местами туман. Возможен моросящий дождь в горах на севере.

В Иерусалиме – 22-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 19-35, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В среду-четверг – повышение температуры, жарко и душно. В пятницу – без существенных изменений. В субботу-воскресенье жара немного спадет.