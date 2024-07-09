Северные Голаны подверглись ракетному обстрелу с территории Ливана

В 17:56 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в поселке Кедар.

По предварительным данным, в сторону израильской территории из Ливана было запущено не менее пяти ракет, они упали на незастроенной местности.

Последний раз система предупреждения была активирована на севере Израиля пять часов назад.