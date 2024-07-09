Северные Голаны подверглись ракетному обстрелу с территории Ливана
время публикации: 09 июля 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 18:22
В 17:56 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в поселке Кедар.
По предварительным данным, в сторону израильской территории из Ливана было запущено не менее пяти ракет, они упали на незастроенной местности.
Последний раз система предупреждения была активирована на севере Израиля пять часов назад.
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