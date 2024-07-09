Десятки ракет запущены из Ливана. Сигнал тревоги на юге Голан

В 18:58, 18:59, 19:00 сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном или минометном обстреле прозвучал в населенных пунктах Кидмат Цви и Шааль.

Десятки ракет были запущены в сторону израильской территории из Ливана. Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что после обстрела бригады парамедиков были отправлены к местам предположительного падения ракет или обломков.

Последний ракетный обстрел из Ливана был осуществлен около часа назад.

Информация уточняется.