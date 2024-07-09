Десятки ракет запущены из Ливана. Сигнал тревоги на юге Голан
время публикации: 09 июля 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 19:18
В 18:58, 18:59, 19:00 сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном или минометном обстреле прозвучал в населенных пунктах Кидмат Цви и Шааль.
Десятки ракет были запущены в сторону израильской территории из Ливана. Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что после обстрела бригады парамедиков были отправлены к местам предположительного падения ракет или обломков.
Последний ракетный обстрел из Ливана был осуществлен около часа назад.
Информация уточняется.
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