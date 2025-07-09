x
09 июля 2025
|
последняя новость: 13:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июля 2025
|
09 июля 2025
|
последняя новость: 13:01
09 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Бацры признан виновным в подстрекательстве и призывах убить Нетаниягу

Судебные решения
Акции протеста
время публикации: 09 июля 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 12:10
Житель Бацры признан виновным в подстрекательстве и призывах убить Нетаниягу
Пресс-служба полиции Израиля

Мировой суд в Кфар-Сабе признал виновным жителя Бацры Биньямина Шмиля в подстрекательстве к террору и к насильственным действиям в отношении премьер-министра, а также некоторых министров и депутатов.

Шмиль был признан виновным на основании многочисленных публикаций в социальных сетях.

Обвинительное заключение было представлено в суд в ноябре 2024 года. В тексте обвинительного заключения приводились примеры подстрекательских публикаций. Помимо прочего, Шмиль написал в микроблоге X: "Где ты, человек с охотничьим ружьем? Судьба нашего Чаушеску, его плохой жены и детей должна измениться". По поводу министра Бецалеля Смотрича он написал: "В следующем году этот преступник будет под землей или в тюрьме".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook