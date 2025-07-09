Житель Бацры признан виновным в подстрекательстве и призывах убить Нетаниягу

Мировой суд в Кфар-Сабе признал виновным жителя Бацры Биньямина Шмиля в подстрекательстве к террору и к насильственным действиям в отношении премьер-министра, а также некоторых министров и депутатов.

Шмиль был признан виновным на основании многочисленных публикаций в социальных сетях.

Обвинительное заключение было представлено в суд в ноябре 2024 года. В тексте обвинительного заключения приводились примеры подстрекательских публикаций. Помимо прочего, Шмиль написал в микроблоге X: "Где ты, человек с охотничьим ружьем? Судьба нашего Чаушеску, его плохой жены и детей должна измениться". По поводу министра Бецалеля Смотрича он написал: "В следующем году этот преступник будет под землей или в тюрьме".