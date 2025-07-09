Ночью около Дженина задержали пять разыскиваемых террористов

ЦАХАЛ сообщает об аресте пяти разыскиваемых террористов в районе Дженина. Задержания были осуществлены в деревнях Бир аль-Баша и Аль-Ямун. Конфисковано оружие.

В сообщении ЦАХАЛа также сказано, что 7 июля в Иудее и Самарии были задержаны шесть шесть разыскиваемых террористов.

Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Отмечается, что в ходе операции потерь среди израильских военных нет.