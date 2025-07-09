Ночью около Дженина задержали пять разыскиваемых террористов
время публикации: 09 июля 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 07:48
ЦАХАЛ сообщает об аресте пяти разыскиваемых террористов в районе Дженина. Задержания были осуществлены в деревнях Бир аль-Баша и Аль-Ямун. Конфисковано оружие.
В сообщении ЦАХАЛа также сказано, что 7 июля в Иудее и Самарии были задержаны шесть шесть разыскиваемых террористов.
Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
Отмечается, что в ходе операции потерь среди израильских военных нет.
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