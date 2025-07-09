Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 9 июля, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 21-34, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 28-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 60-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-пятницу ожидается небольшое повышение температуры. В субботу температура немного понизится.