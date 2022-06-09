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    В Израиле

    Инцидент со стрельбой на окраине Иерусалима, легко ранен офицер пограничной полиции

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    Инцидент со стрельбой на окраине Иерусалима, легко ранен офицер пограничной полиции
    Пресс-служба полиции Израиля     Инцидент со стрельбой на окраине Иерусалима, легко ранен офицер пограничной полиции
    Пресс-служба полиции Израиля     Инцидент со стрельбой на окраине Иерусалима, легко ранен офицер пограничной полиции
    Пресс-служба полиции Израиля     ВСЕ ФОТО

    После полуночи пресс-служба полиции опубликовала уточненные данные об инциденте в районе Исауийя, на северо-восточной окраине Иерусалима.

    Согласно опубликованным данным, двое полицейских (не находившихся при исполнении служебных обязанностей) и один гражданский, подверглись нападению, когда их автомобиль въехал в район Исауийя, а затем и в Гива Царфатит. Несколько человек преследовали их, бросали в них камни, распыляли в их сторону перцовый газ. Кроме того, один из нападавших сумел выхватить оружие у сотрудника пограничной полиции. Полицейские были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы отогнать нападавших.

    На место происшествия были вызваны значительные силы полиции. Похищенное оружие было найдено и возвращено сотруднику полиции.

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    В результате этого инцидента офицер пограничной полиции получил легкие ранения. Автомобилю был причинен значительный ущерб.

    После этого инцидента силы пограничной полиции вошли в Исауийю с целью розыска и задержания нападавших.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Июня 2022
    Выстрелы в иерусалимском районе Гива Царфатит. Комментарии полиции
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