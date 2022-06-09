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    В Израиле

    Израильский оборонный концерн RAFAEL представил новое поколение ракеты "Тамуз"

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    Израильский оборонный концерн RAFAEL представил новое поколение ракеты
    Фото: пресс-служба обороннго концерна RAFAEL

    В четверг, 9 июня, израильский оборонный концерн RAFAEL представил новое, шестое, поколение ракеты электрооптического наведения "Тамуз", более известной в мире как Spike NLOS (non-line of sight – стрельба c закрытых позиций).

    Радиус действия "Тамуз-6" увеличен с 30 км до 50 км при запуске с вертолета, и с 23 км до 30 км – при запуске с наземной площадки. Пусковая установка позволяет одному оператору одновременно запускать и управлять четырьмя ракетами.

    "Тамуз-6" оснащена технологией корректировки изображения цели во время полета, что позволяет добиваться максимальной точности при поражении объекта противника.

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    Ракета самостоятельно находит цель, маркирует ее и помогает оператору более точно и просто уничтожить ее. Конструкторы концерна RAFAEL поясняют, что это необходимо в случае выбора цели среди нескольких однотипных объектов. Например, когда необходимо выделить конкретное транспортное средство, двигающееся в колонне однотипных транспортных средств.

    Управление ракетой может передаваться между площадкой, с которой производился запуск, на другую площадку, находящуюся в районе боевых действий.

    Новая ракета "Тамуз-6" будет представлена на международной оружейной выставке Eurosaturi, которая на следующей неделе откроется в Париже.

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