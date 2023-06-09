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    В Израиле

    В Израиле обнаружены 12000-летние манки, изготовленные для подражания голосам хищных птиц

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    В Израиле обнаружены 12000-летние манки, изготовленные для подражания голосам хищных птиц
    Управление древностей Израиля/Credit CAD and photos L.D.     В Израиле обнаружены 12000-летние манки, изготовленные для подражания голосам хищных птиц
    Фото: Ю.Шварц. Управление древностей Израиля     В Израиле обнаружены 12000-летние манки, изготовленные для подражания голосам хищных птиц
    Фото: Л.Давин. Управление древностей Израиля     ВСЕ ФОТО

    В пятницу, 9 июня, в престижном научном журнале Nature Scientific Report была опубликована статья, в которой рассказывается об обнаружении в ходе раскопок в долине Хула в Израиле доисторических инструментов, представляющих собой манки или крошечные флейты, которые, возможно, использовались не только для игры, но также для охоты на птиц или для общения с птицами. Примерный возраст находок – 12 тысяч лет.

    В статье доктора Лорана Давина, научного сотрудника Еврейского университета и Французского исследовательского центра в Иерусалиме (CRFJ), и доктора Хосе-Мигеля Тахеро (Венский университет, Австрия, и Барселонский университет, Испания) отмечается, что все найденные древние манки были изготовлены из костей крыльев птиц.

    Раскопки в районе Эйнан-Айн-Малаха, в долине Хула на севере Израиля, велись с 1955 года французскими экспедициями, а в 1996-2005 годах – совместной экспедицией ученых из Франции и Израиля. На территории древнего поселения Натуфийского периода (примерно 10 тысяч лет до н.э.) были найдены кости различных животных, в том числе птиц. Доктор Давин обратил внимание на отметины на семи костях обыкновенных крачек и певчих птиц. Вместе с доктором Тахеро он исследовал эти находки. Ученые пришли к выводу, что в полых костях птиц были проделаны крошечные отверстия (возможно, когтями хищных птиц).

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    Затем были изготовлены точные копии (реплики) находок, и в ходе экспериментов выяснилось, что из них можно извлекать звуки разных тонов, похожие на голоса ястребов и сапсанов. Выдвинута гипотеза, что древние охотники, издавая звуки, похожие на голоса хищных птиц, заставляли водоплавающих птиц паниковать, что облегчало охоту на них. Не исключается также, что насвистывание на таких инструментах было и развлечением, и ритуалом, и чем-то вроде общения с птицами.

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    В Управлении древностей Израиля отмечают, что, если этот инструмент действительно использовали для охоты на птиц, то его можно признать древнейшим из известных манков в истории человечества.

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