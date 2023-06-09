Переломные дни, Нетаниягу в поисках достижений. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

22 недели прошло с того дня, как Кнессет привел к присяге шестое правительство Биньямина Нетаниягу. Наверное не было недели, которую нельзя было бы назвать бурной, драматической, непредсказуемой. Предстоящая неделя превосходит по этим параметрам почти любую предыдущую. В конце следующей недели в большой степени станет ясно: куда движется процесс противостояния, давно вышедший за рамки дискуссии о юридической реформе. В конце следующей недели многое определится и в происходящем в правящей партии, и в политической системе в целом.

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14 июня Кнессет выберет своих представителей в комиссию по назначению судей. И вокруг этой точки так тесно сплелись в клубок все события, что стоит потянуть за любую ниточку – и конструкция распадется.

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Прежде всего, о самих выборах. На них должны выбрать двух депутатов. Один будет точно от коалиции, а кем будет второй – никто не знает, даже премьер-министр. Причем совершенно не очевидно, что премьер-министр будет действовать в том направлении, в котором ему хотелось бы.

Биньямин Нетаниягу хочет, чтобы тема юридической реформы исчезла из общественной дискуссии, а желательно и общественной памяти. Те, кто еще сомневался, получили подтверждение, послушав интервью, которое дал генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шели радиостанции "Кан Бет". "Хватит разговоров о юридической реформе. Хватит. Давайте говорить об ашкелонском нефтепроводе, об эйлатском порте. Хватит говорить о реформе, и она сама по себе исчезнет", – сказал Шели. Неизвестно, просил ли его премьер-министр сделать это заявление, или глава министерства только ретранслировал слова и настроения, которые он слышал в окружении босса, но совершенно очевидно, что чиновник такого уровня и опыта случайных заявлений по самой актуальной теме общественной повестки дня не делает.

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Но трагедия или, скажем мягче, проблема премьер-министра заключается в том, что ситуация настолько вышла из-под его контроля, что остановить эту карусель, не рискуя сорваться с нее, он уже не может. И тут стоит вернуться к интервью Йоси Шели. Не прошло и двух часов, как он опубликовал разъяснение, в котором заверил всех, кто сомневался, что Биньямин Нетаниягу привержен идее юридической реформы. Кто успел за эти два часа побеседовать с гендиректором министерства, неизвестно, однако несколько депутатов Кнессета успели дать интервью и назвать слова Шели "чушью". Возможно, министр юстиции Ярив Левин попросил у Нетаниягу разъяснений. Их дал Шели.

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Так это выглядит сегодня в "Ликуде". Биньямин Нетаниягу и его окружение хотят запрятать реформу как можно глубже в морозильную камеру и покрепче закрыть дверцу. Ярив Левин, и далеко не только он один, возражает. Когда на этой неделе СМИ опубликовали черновик предварительных договоренностей по тому, что осталось от реформы, тут же появились сообщения, что "в коалиции этот черновик получил высокую оценку". В коалиции – то есть в окружении Нетаниягу. Совершенно не очевидно, что оно составляет большинство. Левин вновь был против, и Нетаниягу, по свидетельствам приближенных, начал закипать. Гнев премьера вызвало даже не возражение Левина против предложений президента. Министр юстиции стал вести себя почти как тот призывник, которого не взяли в летчики, и он пошел в зенитные войска. "Если я не буду летать, никто не будет летать". Левин, так утверждают приближенные Нетаниягу, тормозит все возможные проекты, соглашения и компромиссы. При этом министр юстиции все время намекает на намерение подать в отставку. Именно намекает, ибо вслух это не произносилось. "Если он так хочет подать в отставку, пусть подает", – процитировал "Маарив" слова Нетаниягу по этому поводу. Одновременно глава коалиции Офир Кац призвал Левина и Зоара (еще одного министра, который говорит об отставке на фоне замораживания реформы) прекратить эти разговоры, которые ни к чему не ведут.

Очень быстро выяснилось, что "почти согласованный сценарий" это wishful thinking приближенных президента Герцога. А воз и ныне там. Нетаниягу отказывается обещать оппозиции место в комиссии по выбору судей, если нет соглашения. В оппозиции заявили, что пока Нетаниягу не пообещал им, что они получат место в комиссии, ни о каких соглашениях и речи нет. Стороны не доверяют друг другу настолько, что речь идет скорее о поиске алиби на случай провала переговоров, чем о поисках творческих решений, позволяющих из тупика выйти. 8 июня оппозиция объявила, что замораживает переговоры до выборов в комиссию. "Если дадут – получат, если не дадут – не получат" (יתנו – יקבלו, לא יתנו – לא יקבלו). Этот принцип, когда-то введенный в жизнь Биньямином Нетаниягу в отношениях с Палестинской автономией, сейчас оппозиция практикует в отношениях с самим Нетаниягу. Успешно или нет – станет ясно 14 июня.

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Парадоксально, но выборы в комиссию меньше всего занимают Ярива Левина. По его, не лишенным логики словам, при сохранении существующей системы и формата комиссии, сколько там депутатов от коалиции, а сколько от оппозиции, значения не имеет. Из девяти членов комиссии для избрания в Верховный суд необходимы семь голосов. У коалиции есть три твердых голоса – два министра и один депутат. Это означает, что у нее есть возможность заблокировать любое назначение, но даже если второй депутат будет тоже от коалиции, вторая сторона сохранит возможность заблокировать инициативы коалиции. Кто-то назовет это балансом, вынуждающим стороны идти на сделки и договариваться, кто-то скажет, что ситуация, при которой судьи и зависящие от них в зале суда адвокаты заседают в комиссии и блокируют инициативы народных избранников, патологична. Как бы то ни было, систему Левину поменять не удалось, а при старом формате персональный состав значения практически не имеет. Так из-за чего сыр-бор? Политика. К настоящему моменту коалиция потерпела полный крах. Оппозиция растоптала реформу, заявленную правительством через пять дней после начала работы. В "Ликуде" хотят взять реванш, хотя бы одержав победу в борьбе за ничего не решающую позицию. Суть дела – ничто, если можно всё красиво представить избирателям. В оппозиции все это понимают не хуже Нетаниягу и не собираются уступать.

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Бени Ганц продолжает демонстрировать очень высокую скорость овладевания тонкостями политического искусства. Его решение отказаться от кандидатуры депутата от своей партии ради демонстрации единства рядов оппозиции было далеко не само собой разумеющимся шагом. Ганц вполне логично мог объяснять, что по всем опросам возглавляет самую популярную партию оппозиции и не только, что позиция Лапида отталкивает избирателей, а его – привлекает. Но он предпочел уступить место в комиссии представителю "Еш Атид". Партии "Авода" ничего другого не оставалось, кроме как тоже поддержать Карин Эльхарар. Эльхарар, отметим, имеет славу не только очень принципиального и убежденного политика, но и весьма резкого (андерстэйтмент года) парламентария. Если она попадет в комиссию, и если комиссия когда-нибудь начнет работать, и дело дойдет до избрания судей Верховного суда, словесные баталии между Эльхарар и Левином обещают быть жаркими. Жаль, мы этих баталий не увидим. Процесс избрания судей по-прежнему проходит за плотно закрытыми от нас дверями. И надо отдать должное бывшему министру юстиции Гидеону Саару, которому удалось пробить брешь в этой стене, отделяющей нас от избрания тех, кто вершит наши судьбы: Саару удалось, будучи министром юстиции, добиться введения публичных слушаний на комиссии для кандидатов в Верховный суд. Это был первый шаг в правильном направлении.

Если оппозиция представляет на голосование одного кандидата, то от коалиции баллотируются сразу девять депутатов. Шесть из них от "Ликуда", два от "Оцма Иегудит", один от ШАС. Согласно коалиционным соглашениям, место в комиссии от коалиции должно быть предоставлено депутату от "Оцма Иегудит". В "Ликуде" требуют, мягко говоря, не относиться к коалиционным соглашениям слишком серьезно и сохранить место в комиссии для своего депутата. У Нетаниягу могут быть и другие резоны. 8 июня радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что в "Ликуде" уже готовятся к тому моменту, когда Итамар Бен-Гвир покинет коалицию. Напряженность между "Оцма Иегудит" и "Ликудом" не спадает, как не спадает и уровень преступности. В "Ликуде" исходят из того, что рано или поздно (скорее рано) министр национальной безопасности найдет повод подать в отставку и попытается вывести свои партию из коалиции. По утверждению "Галей ЦАХАЛ", в "Ликуде" уже сейчас ищут тех, кто предпочтет остаться в коалиции. Одним из таких перспективных депутатов в "Оцма Иегудит" является Лимор Сон-Армелех. Она же является одним из кандидатов от этой партии в комиссию по выбору судей. Депутаты от "Ликуда" не намерены легко дарить заветное и, возможно, единственное место в престижной комиссии кому-то другому. ликудница Тали Готлиб заявила, что снимать свою кандидатуру не собирается. В политических кругах убеждены, что большинство кандидатов от коалиции снимут свою кандидатуру. Однако учитывая то, что голосование будет тайным, большое число кандидатов делает результат голосования непредсказуемым.

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Давление ощущается не только в коалиции. В оппозиции все явственнее слышат голоса тех, кто митингует на улицах с требованием немедленно прекратить переговоры. На этой неделе такая демонстрация, причем довольно бурная, прошла у дома главы оппозиции Яира Лапида. Эту же позицию раз за разом высказывает глава НДИ Авигдор Либерман.

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И все же главная проблема Биньямина Нетаниягу остается неизменной уже много недель: как выбраться из истории с реформой юридической системы, не развалив коалицию и не потеряв избирателей, не вдохнув при этом новую жизнь в акции протеста. Для этого премьер-министру нужно достижение, которое переключит внимание общества. А с этим пока негусто. Комиссия по борьбе с дороговизной жизни только начала работу, встреча с арабскими депутатами сама по себе не принесла плодов, и волна насилия в арабском секторе не спадает, в Вашингтон премьер-министра до сих пор не пригласили, и высказывания министра иностранных дел по поводу вице-президента США Камалы Харрис этот момент не приблизили. А если добавить к этому волну террора в Иудее и Самарии и стремительное приближение Ирана к статусу страны, близкой к обладанию ядерным оружием, очевидно какое огромное поле для деятельности есть у этого правительства. Но для решения всех этих проблем и задач необходима политическая стабильность. А ее не предвидится.