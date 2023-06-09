Опрос "Mааривa" дает 31 мандат "Махане Мамлахти" и 26 мандатов "Ликуду", опрос 14-го канала показывает зеркальный результат

Согласно результатам пятничного опроса компании "Панелс Политикс", проведенного по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" набрала бы рекордный для себя 31 мандат. Партия "Ликуд" получает 26 мандатов.

Партия "Еш Атид" набирает в опросе 18 мандатов, ШАС – 9, "Яадут а-Тора" – 7, НДИ – 6, ХАДАШ-ТААЛ, "Ционут Датит", РААМ – по 5, "Оцма Йегудит" и МЕРЕЦ – по 4, "Авода" и БАЛАД не проходят электоральный барьер. Таким образом, у действующей коалиции – 51 мандат.

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В вопросе соответствия должности премьер-министра 45% респондентов отдали предпочтение Бени Ганцу, 38% - Биньямину Нетаниягу.

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Опрос 14-го канала ИТВ, проведенный компанией "Дайрект Полс", показывает зеркальную ситуацию среди лидеров, отдавая 31 мандат "Ликуду" и 26 мандатов "Махане Мамлахти". Согласно этому опросу, у "Еш Атид" только 15 мандатов, у ШАС – 10, "Яадут а-Тора" и НДИ получают по 7 мандатов, "Ционут Датит", "Оцма Йегудит", ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, МЕРЕЦ – 4 мандата, "Авода" и БАЛАД не проходят электоральный барьер. Таким образом, у действующей коалиции 58 мандатов.

Интересно, что и в этом опросе Бени Ганц опережает Биньямина Нетаниягу в вопросе соответствия должности премьер-министра, набирая поддержку 47% респондентов против 44% у оппонента.