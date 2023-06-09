adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
24 - 30°
Тель-Авив:
23 - 33°
Эйлат:
30 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.663 ₪ 3.929 ₪
Иерусалим:
24 - 30°
Тель-Авив:
23 - 33°
Эйлат:
30 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Опрос "Mааривa" дает 31 мандат "Махане Мамлахти" и 26 мандатов "Ликуду", опрос 14-го канала показывает зеркальный результат

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Опрос
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Согласно результатам пятничного опроса компании "Панелс Политикс", проведенного по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" набрала бы рекордный для себя 31 мандат. Партия "Ликуд" получает 26 мандатов.

    Партия "Еш Атид" набирает в опросе 18 мандатов, ШАС – 9, "Яадут а-Тора" – 7, НДИ – 6, ХАДАШ-ТААЛ, "Ционут Датит", РААМ – по 5, "Оцма Йегудит" и МЕРЕЦ – по 4, "Авода" и БАЛАД не проходят электоральный барьер. Таким образом, у действующей коалиции – 51 мандат.

    adv_11 incontent_1

    В вопросе соответствия должности премьер-министра 45% респондентов отдали предпочтение Бени Ганцу, 38% - Биньямину Нетаниягу.

    adv_12 m_ar_1

    Опрос 14-го канала ИТВ, проведенный компанией "Дайрект Полс", показывает зеркальную ситуацию среди лидеров, отдавая 31 мандат "Ликуду" и 26 мандатов "Махане Мамлахти". Согласно этому опросу, у "Еш Атид" только 15 мандатов, у ШАС – 10, "Яадут а-Тора" и НДИ получают по 7 мандатов, "Ционут Датит", "Оцма Йегудит", ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, МЕРЕЦ – 4 мандата, "Авода" и БАЛАД не проходят электоральный барьер. Таким образом, у действующей коалиции 58 мандатов.

    Интересно, что и в этом опросе Бени Ганц опережает Биньямина Нетаниягу в вопросе соответствия должности премьер-министра, набирая поддержку 47% респондентов против 44% у оппонента.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    08:21 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 471-й день войны. Заявлено о более 1000 убитых за сутки
    08:14 В результате ночной атаки армии РФ есть жертвы, генштаб ВСУ заявил о четырех сбитых ракетах и 14 БПЛА
    07:45 В Самарии угонщик был застрелен после того, как попытался напасть на военнослужащего
    07:41 Опрос "Mааривa" дает 31 мандат "Махане Мамлахти" и 26 мандатов "Ликуду", опрос 14-го канала показывает зеркальный результат
    07:23 Дождь с громом в Израиле в июне: настолько такая погода редка
    06:14 Переломные дни, Нетаниягу в поисках достижений. Итоги политической недели
    05:42 Прогноз погоды на 9 июня: жарко, временами дожди
    22:28 Полуфинал юношеского чемпионата мира по футболу. Израильтяне проиграли уругвайцам
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5