Дани Данон вновь будет назначен послом Израиля в ООН
время публикации: 09 июня 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 16:37
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Исраэль Кац приняли решение назначить Дани Данона на должность посла Израиля в ООН.
"Депутат Данон имеет большой опыт на международной арене, и нет сомнений, что опыт и способности проявятся особенно явно в этот непростой час", – говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
Назначение вступит в силу после утверждения его правительством. Данон сменит на посту посла Израиля в ООН Гилада Эрдана.
Это будет вторая каденция Данона на посту посла в ООН. Предыдущая продолжалась пять лет и завершилась в 2020-м году.