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Израиль

Дани Данон вновь будет назначен послом Израиля в ООН

время публикации: 09 июня 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 16:37
Дани Данон вновь будет назначен послом Израиля в ООН
AP Photo/Seth Wenig

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Исраэль Кац приняли решение назначить Дани Данона на должность посла Израиля в ООН.

"Депутат Данон имеет большой опыт на международной арене, и нет сомнений, что опыт и способности проявятся особенно явно в этот непростой час", – говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Назначение вступит в силу после утверждения его правительством. Данон сменит на посту посла Израиля в ООН Гилада Эрдана.

Это будет вторая каденция Данона на посту посла в ООН. Предыдущая продолжалась пять лет и завершилась в 2020-м году.

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