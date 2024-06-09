Дани Данон вновь будет назначен послом Израиля в ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Исраэль Кац приняли решение назначить Дани Данона на должность посла Израиля в ООН.

"Депутат Данон имеет большой опыт на международной арене, и нет сомнений, что опыт и способности проявятся особенно явно в этот непростой час", – говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Назначение вступит в силу после утверждения его правительством. Данон сменит на посту посла Израиля в ООН Гилада Эрдана.

Это будет вторая каденция Данона на посту посла в ООН. Предыдущая продолжалась пять лет и завершилась в 2020-м году.