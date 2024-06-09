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Израиль

На юге Ливана уничтожена группа боевиков, пытавшаяся сбить истребитель ЦАХАЛа

время публикации: 09 июня 2024 г., 23:06 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 23:13
На юге Ливана уничтожена группа боевиков, пытавшаяся сбить истребитель ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армия обороны Израиля сообщила, что группа террористов запустила несколько противотанковых ракет в сторону истребителей ЦАХАЛа, выполнявших боевое задание в воздушном пространстве Ливана. Пресс-служба подчеркивает, что ни на одном из этапов не было угрозы для самолетов. Спустя короткое время беспилотник военно-воздушных Израиля сил нанес удар по цели в районе Цура, ликвидировав боевиков, осуществивших попытку обстрела.

Самолеты ЦАХАЛа по координатам, переданным бойцам 210-й дивизии, нанесли удар по военному строению "Хизбаллы" в районе Шебаа. Одновременно с этим авиаудары были нанесены по двум строениям в деревнях Айтрун и Маркаба, в Ат-Тири была уничтожена ракетная установка, использовавшаяся для обстрела израильской территории. Кроме того, удар нанесен по зданию в Хуле после того, как в него зашла группа боевиков.

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