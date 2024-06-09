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Израиль

ЦАХАЛ объявил закрытой зоной мошав Шокеда и снял ограничения с кибуца Гварам

время публикации: 09 июня 2024 г., 23:51 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 00:17
Карта ЦАХАЛа приграничной зоны
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Южным военным округом после оценки ситуации в области безопасности подписал приказ, в соответствии с которым район возле мошава Шокеда объявлен закрытой военной зоной.

Этим же приказом сняты ограничения на посещения района рядом с кибуцем Гварам.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что приказ вступил в силу 9 июня в 23:59.

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