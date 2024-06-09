ЦАХАЛ объявил закрытой зоной мошав Шокеда и снял ограничения с кибуца Гварам

Командующий Южным военным округом после оценки ситуации в области безопасности подписал приказ, в соответствии с которым район возле мошава Шокеда объявлен закрытой военной зоной.

Этим же приказом сняты ограничения на посещения района рядом с кибуцем Гварам.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что приказ вступил в силу 9 июня в 23:59.