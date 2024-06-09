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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 09 июня 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 10:11
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил нанесение серии ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Сообщается, что вечером 8 июня были нанесены удары по инфраструктуре террора в Айтаруне и Раб ат-Талтине.

Кроме того, утром 9 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую установку "Хизбаллы" в районе деревни Хула на юге Ливана.

Сообщается также, что утром 9 июня был зафиксирован ракетный обстрел в районе Мисгав, ракеты упали на открытой местности, никто не пострадал.

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