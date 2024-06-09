Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 9 июня, температура понизится, хотя в горах на севере, в южных и восточных районах будет жарко. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-29, в Хайфе – 23-26, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 22-33, в Мицпе-Рамоне – 24-29, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-28, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 10 км/ч).

В понедельник-среду – температура без существенных изменений, солнечно.