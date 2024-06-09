В Тель-Авиве, Иерусалиме, Кейсарии прошли многотысячные митинги с требованием остановить войну в Газе

В субботу, 8 июня, в Тель-Авиве, Иерусалиме, Кейсарии, Хайфе и других городах прошли митинги, участники которых требовали от правительства заключить сделку с ХАМАСом, чтобы ускорить возвращение заложников.

Акции протеста начались через несколько часов после того, как стало известно об освобождении из плена ХАМАСа четырех заложников. Некоторые родственники похищенных и участники демонстраций считают, что успешная, на первый взгляд операция, доказывает: военным путем невозможно освободить всех похищенных.

Полиция сообщила о задержании в Тель-Авиве 33 участников демонстрации за нарушение общественного порядка.

Участники митингов выложили в соцсети видео, которые, по их мнению, свидетельствуют о полицейском насилии. Так демонстранты сообщают о том, что в Кейсарии полицейские толкнули пожилую женщину, которая упала и потеряла сознание, а 16-летнего внука женщины полицейские задержали при попытке оказать ей помощь. Выложены подобные видео из Тель-Авива и Иерусалима.

В Хайфе был разогнан митинг, участники которого обвиняли израильскую армию в "резне в Газе".