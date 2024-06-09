В Тель-Авиве, Иерусалиме, Кейсарии прошли многотысячные митинги с требованием остановить войну в Газе
В субботу, 8 июня, в Тель-Авиве, Иерусалиме, Кейсарии, Хайфе и других городах прошли митинги, участники которых требовали от правительства заключить сделку с ХАМАСом, чтобы ускорить возвращение заложников.
Акции протеста начались через несколько часов после того, как стало известно об освобождении из плена ХАМАСа четырех заложников. Некоторые родственники похищенных и участники демонстраций считают, что успешная, на первый взгляд операция, доказывает: военным путем невозможно освободить всех похищенных.
Полиция сообщила о задержании в Тель-Авиве 33 участников демонстрации за нарушение общественного порядка.
Участники митингов выложили в соцсети видео, которые, по их мнению, свидетельствуют о полицейском насилии. Так демонстранты сообщают о том, что в Кейсарии полицейские толкнули пожилую женщину, которая упала и потеряла сознание, а 16-летнего внука женщины полицейские задержали при попытке оказать ей помощь. Выложены подобные видео из Тель-Авива и Иерусалима.
В Хайфе был разогнан митинг, участники которого обвиняли израильскую армию в "резне в Газе".
קטין בן 16 נעצר בקיסריה לאחר שניסה להגן על סבתו שאיבדה הכרה לאחר שהשניים נדחפו על ידי שוטרים. סבתו הופלה על הרצפה ואיבדה הכרה כפי שאפשר לראות בסרטון. הסבתא נלקחה לטיפול בבית החולים וסובלת מחבלות. הילד, נועם, נאזק בידיו ונלקח למעצר. פשוט מזעזע. צילום: בני מש pic.twitter.com/hBEX3xIBnS— בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) June 8, 2024