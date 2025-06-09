Повторное сообщение о розыске: пропал 32-летний Константин Литвиненко из Бней-Брака
время публикации: 09 июня 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 09:39
Полиция вновь обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 32-летний Константин Литвиненко из Бней-Брака.
Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, голубые глаза, рыжие волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Константина, просят позвонить в полицию по телефону 100.