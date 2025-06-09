x
09 июня 2025
|
последняя новость: 10:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июня 2025
|
09 июня 2025
|
последняя новость: 10:43
09 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропал 32-летний Константин Литвиненко из Бней-Брака

Полиция
Розыск
время публикации: 09 июня 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 09:39
Повторное сообщение о розыске: пропал 32-летний Константин Литвиненко из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция вновь обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 32-летний Константин Литвиненко из Бней-Брака.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, голубые глаза, рыжие волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Константина, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2025

Внимание, розыск: пропал 32-летний Константин Литвиненко из Бней-Брака