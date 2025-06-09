В Туль-Кареме ликвидирована лаборатория по производству взрывных устройств

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе операции, проведенной на прошлой неделе в Туль-Кареме, была обнаружена и ликвидирована лабораторию по производству взрывных устройств.

В минувшие выходные на территории Иудеи и Самарии силами ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции были задержаны 35 разыскивавшихся по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Было изъято оружие, боеприпасы и деньги, направлявшиеся на финансирование террористической деятельности.

В деревне Аль-Муайр были арестованы двое камнеметателей, и еще один камнеметатель был арестован в Калькилии.