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Израиль

Либерман: "Все ответственные за 7 октября, в первую очередь Нетаниягу, предстанут перед судом"

Авигдор Либерман
НДИ
время публикации: 09 июня 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 14:20
Либерман: "Все ответственные за 7 октября, в первую очередь Нетаниягу, предстанут перед судом"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 9 июня, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Когда мы создадим государственную следственную комиссию, все ответственные за события 7 октября, в первую очередь Нетаниягу, предстанут перед судом".

"Сегодня Нетаниягу бросает солдат и резервистов на произвол судьбы и пренебрегает безопасностью государства", – сказал лидер НДИ.

"Что касается кланов в Газе. В эти кланы входят люди, которые устроили теракт в 2004 году, в котором погибли 13 солдат, входят те, кто организовали похищение Гилада Шалита. Сегодня мы вооружаем этих людей, несмотря на то, что они аффилированы с "Исламским государством". Это решение опасно доя безопасности страны. Но я все расскажу на государственной следственной комиссии", – заявил Либерман.

Израиль
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