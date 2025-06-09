Либерман: "Все ответственные за 7 октября, в первую очередь Нетаниягу, предстанут перед судом"

В понедельник, 9 июня, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Когда мы создадим государственную следственную комиссию, все ответственные за события 7 октября, в первую очередь Нетаниягу, предстанут перед судом".

"Сегодня Нетаниягу бросает солдат и резервистов на произвол судьбы и пренебрегает безопасностью государства", – сказал лидер НДИ.

"Что касается кланов в Газе. В эти кланы входят люди, которые устроили теракт в 2004 году, в котором погибли 13 солдат, входят те, кто организовали похищение Гилада Шалита. Сегодня мы вооружаем этих людей, несмотря на то, что они аффилированы с "Исламским государством". Это решение опасно доя безопасности страны. Но я все расскажу на государственной следственной комиссии", – заявил Либерман.