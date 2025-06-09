Убийство в Умм эль-Фахме: сын зарезал мать и ранил жену, при задержании по нему открыли огонь

В ночь на 9 июня в Умм эль-Фахме была зарезана 60-летняя женщина. Еще одна женщина, около 30 лет, получила ранения средней тяжести. Раненая доставлена в больницу "А-Эмек" в Афуле, сообщает служба "Маген Давид Адом".

СМИ называют имя убитой: Каутер Зитауи, 60 лет.

По версии следствия, убийство совершил сын погибшей, он также ранил свою жену. В доме во время совершения преступления находились трое детей, в том числе маленький ребенок. Полицейские, прибывшие на место происшествия, открыли огонь по подозреваемому, так как он представлял для них непосредственную угрозу, сообщает пресс-служба полиции. Подозреваемый был ранен и арестован, он в состоянии средней тяжести.

Представитель полиции сообщил, что, когда группа прибыла по вызову, подозреваемый был весь в крови и пытался напасть на полицейских.