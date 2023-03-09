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    В Израиле

    "День помех": блокирование аэропорта Бен-Гурион и другие планы участников протестов

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    Avshalom Sassoni/Flash90

    Участники протестов против судебной реформы проводят сегодня второй "день помех", в рамках которого планируются различные акции протеста, включая целенаправленное создание дорожных заторов и помехи в движении поездов и работы аэропорта в сочетании с демонстрациями в различных частях страны.

    Мероприятия начнутся в 07:30-09:30 с "Протеста родителей и детей", который пройдет более чем в тридцати школах в разных частях страны (полный список). В том числе в Тель-Авиве пройдут несколько маршей протеста от школ к площади Габима и к министерству социального обеспечения.

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    В высших учебных заведениях акции протеста начнутся в 08:00 в колледже "Ораним" и Открытом университете, в 08:20 – в Колледже Тель-Авива-Яффо. Затем на протяжении дня демонстрации и марши протеста с участием студентов и преподавателей пройдут в Тель-Авивском университете, академическом центре "Рупин", в университете Бар-Илан, Хайфском университете и "Технионе", в медицинском факультете в Цфате, в университете Райхмана, университете имени Бен-Гуриона, институте Вейцмана и колледже "Тальпийот".

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    Также к 10:30 планируется акция "прощание с Биби", в рамках которой планируется создание дорожных заторов в районе аэропорта имени Бен-Гуриона. Протестующие рекомендуют туристам выезжать в аэропорт заранее. Следует отметить, что, скорее всего, глава правительства прибудет в аэропорт на вертолете. Сегодня Биньямин Нетаниягу отправляется с визитом в Италию.

    Инвалиды ЦАХАЛа, фермеры и другие группы протестующих планируют организацию автомобильных (и тракторных) колонн, которые будут двигаться на малой скорости по различным дорогам страны, создавая заторы.

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    В деловых и промышленных центрах Тель-Авива, Раананы, Явне, Хайфы, Йокнеама, Нетании, Петах-Тиквы, Кфар-Сабы, Герцлии, Од а-Шарона, Кейсарии, Беэр-Шеве и Рамат-Гане пройдут демонстрации протеста представителей хайтека.

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    В 12:00 протестующие объявят минуту молчания. В 18:00 планируется акция протеста у дома министра юстиции Ярива Левина в Модиине. Также планируются акции протеста у домов и офисов депутатов Кнессета от коалиции и министров.

    В 11:00 на улице Каплан в Тель-Авиве, на бульваре а-Наси в Хайфе и на перекрестке улиц Аза и а-АРИ в Иерусалиме пройдут акции протеста писателей.

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    Также планируются демонстрации протеста в различных городах, на перекрестках и мостах по всей стране от Эйлата до Кирьят-Шмоны.

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