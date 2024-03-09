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    Израиль

    Centcom: американские военные непричастны к трагедии во время сбрасывания гумпомощи для Газы

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    Centcom: американские военные непричастны к трагедии во время сбрасывания гумпомощи для Газы
    AP Photo/Leo Correa     Centcom: американские военные непричастны к трагедии во время сбрасывания гумпомощи для Газы
    twitter.com/CENTCOM

    Центральное командование армии США (Centcom) заявляет о непричастности американских военных к трагедии во время сбрасывания с самолеты гуманитарной помощи для жителей сектора Газы.

    В официальном комментарии сказано: "Нам известны сообщения о гибели гражданских лиц в результате сброса гуманитарной помощи. Выражаем соболезнования семьям погибших. Вопреки некоторым сообщениям, это не было результатом авиадесантирования США".

    Centcom уведомляет, что 8 марта, примерно в 13:30, американские и иорданские ВВС осуществили совместный сброс гуманитарной помощи в северной части Газы – "для оказания необходимой помощи гражданскому населению в секторе Газа, пострадавшему от продолжающегося конфликта". В сообщении сказано: "Объединенная совместная операция включала в себя сброс продуктов питания, предоставленных Иорданией, был задействован самолет C-130 ВВС США. Американский самолет C-130 сбросил более 11500 порций еды, предоставив жизненно важную гуманитарную помощь в северной части сектора Газы".

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    Ранее о непричастности к трагедии заявило и командование Королевских ВВС Иордании.

    Судя по данным мониторинга, не раскрылись несколько парашютов с грузом, которые примерно в то же время были сброшены с грузового самолета Boeing C-17 Globemaster III американского производства, но принадлежащего ВВС Объединенных Арабских Эмиратов. Власти ОАЭ пока официальном это не признали.

    Источники в Газе сообщали о пяти убитых (в том числе погибших детях) в результате падения грузов с гуманитарной помощью около башен Файруз, на западе города Газа. Более десяти человек получили травмы.

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    Гумпомощь на парашютах в последние недели сбрасывали ВВС Иордании, США, ОАЭ, Египта, Франции, Бельгии, Нидерландов.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 8 Марта 2024
    На Газу сбросили гумпомощь: не все парашюты раскрылись, погибли люди
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 8 Марта 2024
    Отчет ЦАХАЛа о трагедии в Газе при разграблении гумконвоя: военные не стреляли по толпе
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 8 Марта 2024
    "Птицы добра": ОАЭ и Египет проводят операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу
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